I grandi ex, Vidmer Mercatali. La Ravenna del post-Ferruzzi, la nascita di Hera e la politica moderna

Vidmer Mercatali è stato assessore provinciale e comunale, Sindaco di Ravenna dal 1997 al 2006, poi Senatore della Repubblica per due legislature. Qualsiasi argomento gli proponi, ti rendi conto che l’ha studiato a lungo, che ha ascoltato opinioni, come si faceva una volta. È uomo tenace, di antica scuola comunista. Ti guarda sempre negli occhi, non sfugge il confronto con la gente al bar, non svicola le domande dei giornalisti. L’ho intervistato più volte, da Sindaco e da Senatore, ogni volta rispondeva di persona, con fermezza e garbo. Perché lo preciso? Perché mi è capitato che sindaci di comuni di dieci-quindicimila abitanti mi chiedessero di concordare le domande con il loro portavoce. Ovviamente, rimossi per sempre dalla rubrica. Non parliamo di quelli che ti hanno cercato per una vita e quando diventano assessori non rispondono al telefono. Il potere, effettivo o solo presunto, talvolta ti dà alla testa e ti condanna, nel tempo, all’oblio. Mercatali non è di quella pasta. L’ho chiamato mercoledì scorso, verso le sette di sera. L’ho beccato a Longiano, assieme alla compagna. È cordiale come sempre, ma gli do tregua, in omaggio alla compagna. Lo risento la mattina successiva.

Cosa ci facevi a Longiano?

Ogni tanto andiamo a camminare da quelle parti, poi ci fermiamo a mangiare dove capita. Mi piace fermarmi a parlare con le persone, anche quelle che non sanno che la politica è stata la mia vita.

Questa tua stagione è tempo ritrovato o nostalgia?

La vivo benissimo, di certo non è il tempo della nostalgia. Il giorno in cui ho lasciato il Senato ho chiuso ogni porta a possibili tentazioni di continuare a svolgere ruoli pubblici. Faccio il volontario, porto in giro vecchi e bambini cui serve un aiuto, con una Panda.

Potrei fare un elenco di persone che chiedono posti fino a novant’anni e che, se non li ottengono, s’incattiviscono.

"Non giudico nessuno ma quella roba lì non fa per me. Ho avuto tanto, non si può mica avere in eterno. Bisogna restituire e ci provo, sono ancora energico. Anche se non potrò mai restituire quel che i cittadini mi hanno dato. Provo anche a restituire tempo a figli e nipoti. Il tempo è ricchezza che non ritorna, va speso bene".

Non ti ho mai sentito esprimere un giudizio su colleghi e successori.

"Non servirebbe e non mi compete. Ciascuno fa politica, scelte, vince, perde, in una determinata epoca. Inutile ricamarci sopra".

Hai visto nascere i Democratici di Sinistra e poi il Partito Democratico, sulla carta unione virtuosa tra cultura socialista e cattolicesimo sociale. Ha funzionato?

"In fondo, era quel che aveva già in testa Berlinguer con il compromesso storico. Mi sembrava cosa buona ma, col tempo, la società italiana s’è scomposta in mille interessi particolari. I partiti non rappresentano più interessi diffusi, non trovano la sintesi, non propongono modelli di società. Al loro interno ci sono leader, anche di valore, che si limitano a interpretare la realtà esistente. Non è una questione solo del Pd".

Una volta a “Salotto blu”, ti scagliasti contro le primarie che pur erano di gran voga.

"Non ti puoi affidare alle primarie per scegliere i sindaci. Cosa ci sta a fare la classe dirigente di un partito? Del resto, questa democrazia funziona ancora? Quando un presidente della Regione viene eletto dopo che solo il 37% degli aventi diritto ha votato? Quando i sindaci rappresentano il cinquanta per cento dei votanti, i quali sono, a loro volta, il cinquanta per cento degli aventi diritto? Non so quale sia la cura ma è una democrazia malata. Nella quale si inserisce uno come Beppe Grillo che propone la democrazia telematica, l’idea che uno vale uno, il crollo della competenza. Una follia che, fortunatamente, va tramontando. Ma può ricapitare, in modo anche peggiore".

Rimaniamo nella tua area politica. I temi storici della sinistra, lavoro, diritti, pari opportunità, sono ancora in agenda?

"Debbono esserlo. Ma una democrazia non sufficientemente rappresentativa come può affrontarli? Occorre che ciascuno, maggioranza e opposizione, s’impegni a ricucire il rapporto con la gente. Un tema come il fine vita, ad esempio, deve essere affrontato assieme ai cittadini. E il Pd, di cui faccio parte, su un tema del genere deve schierarsi".

Parliamo di Ravenna. Prima da assessore e poi da sindaco, hai vissuto il passaggio dall’era Gardini-Ferruzzi a quella successiva. Sembrava il tramonto di tutto.

"Finiva l’epoca delle grandi famiglie, non solo a Ravenna. In Italia non c’erano più i soldi pubblici per finanziare gli Agnelli, i Gardini, i Pirelli, i Ferrero, etc. Il gruppo Ferruzzi era già in crisi per motivi familiari, ancor prima della tragedia umana di Raoul Gardini. A Ravenna, nella chimica pubblica, lavoravano diecimila persone. La città si dovette reinventare, lavorammo per far sì che altre aziende subentrassero. Ti faccio un esempio: facemmo un accordo con la Marcegaglia che divenne operativo in trentacinque giorni. Steno Marcegaglia, un capitano d’industria geniale, che veniva dal niente, lo andò a raccontare a tutto il mondo come esempio di snellezza burocratica. Gli accordi con aziende in quel periodo portarono cento miliardi di lire".

E poi?

"E poi investimmo sulla cultura, sul porto, sul turismo. Era necessario un nuovo modello di sviluppo. Non sta a me dire se ci riuscimmo, so però che le classi dirigenti servono a far quelle cose lì".

Ravenna è isolata fin da quando Roma costruì la via Emilia. Lo hanno ammesso anche i tuoi successori.

"Siamo sicuri che sia vero? Le strade ci sono, basterebbe sistemarle. L’E45 arriva a Ravenna, passa da Cesena, L’autostrada collega Ravenna. Se le strade fossero a posto tutto funzionerebbe. Devi mettere in sicurezza l’Adriatica. Devi sistemare la Ravegnana con degli attraversamenti nei centri abitati. Se pensi di costruire nuove strade i problemi non li risolverai mai. In realtà mancano i collegamenti ferroviari, questo è vero. A Ravenna, poi, la circonvallazione non funziona perché manca il ponte sul Candiano. Lo devi fare".

Non mi dire che entrare a Ravenna è semplice.

"Si è scelto di realizzare la rotonda sull’Adriatica, che forse non è risolutiva. Ti racconto una cosa. Quando smisi di fare il sindaco lasciai un accordo, già stipulato e già finanziato, approvato anche dall’Anas, con 15 milioni di euro disponibili, per realizzare un percorso sotterraneo per il traffico che avrebbe collegato la Ravegnana alla zona dell’Esp. Avrebbe risolto parecchi problemi, come chiunque capisce. Non mi chiedere perché non è stato reso esecutivo e dove è stato utilizzato il finanziamento. Non lo so".

Ultimo argomento. Eri tra coloro che sostenevano l’idea di un sistema integrato della Romagna.

"Ci ho creduto moltissimo, ci abbiamo lavorato in accordo con le altre città. Il problema dell’acqua fu affrontato con Ridracoli, soprattutto per merito di Giorgio Zanniboni, ma tutti i sindaci remarono dalla parte giusta. Adesso non so se questo spirito di collaborazione ci sia. Io avevo a che fare con Rusticali a Forlì, Conti a Cesena, Ravaioli a Rimini: con una telefonata si risolveva qualsiasi cosa. Vuoi sapere cosa successe con Hera?"

Certo che sì.

"Giocammo tutti assieme la partita con Bologna. I bolognesi erano bravi, l’assessore di Guazzaloca che si occupava di Hera era Gianluca Galletti, uomo di gran livello che poi fece il ministro nel Governo Monti. Ero capofila per la Romagna nella trattativa. Ci difendemmo bene perché eravamo una squadra unita. Capitò, la notte prima della quotazione in borsa, che mi chiamasse Rusticali per dirmi che le aziende forlivesi volevano una quotazione più alta di un milione e mezzo. In macchina andai a Rimini da Ravaioli, incontrai Conti in una pizzeria a Cesena alle due di notte. Furono disponibili a rinunciare a qualcosa, come Ravenna, per risolvere il problema di Forlì. Telefonai a Rusticali alle tre di notte, chiudemmo la partita".

Ultima domanda. Tornerai in politica?

"Assolutamente no, il mio tempo è finito. E, per capirci, Michele De Pascale ha la mia stima e la mia fiducia. Totalmente, anche per questo non mi permetto di dargli consigli. Sa lui quel che serve fare".