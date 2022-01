Calcio, le pagelle di Forlì-Alcione Milano: tre punti d'oro per la salvezza. A Graffiedi un bel 7

Successo importante del Forlì che incamera tre punti pesanti in chiave salvezza nella sfida interna contro l'Alcione Milano; le reti dei galletti portano la firma di Rrapaj e Pera, per gli ospiti è Manuzzi a segnare il goal della bandiera.

RAVAIOLI 7: Giovanissimo e all'esordio al "Morgagni" ma per nulla intimorito; vola su Manuzzi con una super parata, nella ripresa esce da felino spegnendo le velleità degli orange: superlativo!

MALANDRINO 6: Ordinato e diligente senza troppi sussulti.

PEZZI 7: Esiliato per mesi per questioni personali, ritrova il campo e il Forlì ritrova la vittoria, coincidenze? Dietro una garanzia!

RONCHI 7: Vince tutti i duelli annullando Manuzzi, pericolo numero; giova della vicinanza con Pezzi offrendo una prestazione ottima.

FABBRI 6: Porta a casa la pagnotta, anche il suo mattoncino è utile alla causa.

BUONOCUNTO 6,5: Vertice basso, aiuta e raddoppia che è un piacere.

GKERTSOS 7: Finalmente una prova gagliarda; una continua spina nel fianco utile anche in fase di ripiego.

BALLARDINI A. 6,5: Gladiatore del centrocampo, si batte con grande impegno come sempre!

BALLARDINI E. 6,5: Stiamo lentamente iniziando a vedere le qualità tecniche di un giocatore eccelso; delizioso l'uno-due con Pera che vale il raddoppio.

RRAPAJ 7,5: Fulmina Radaelli dopo 8 minuti con un missile terra-aria dei suoi, poi lotta come un leone!

PERA 7,5: Finalmente il sorriso sul suo volto, diverte e si diverte siglando la rete del 2 a 0; per poco non timbra pure di tacco: mago!

Dal 71° MANARA 6: Ha caratteristiche che si sposano perfettamente con le squadre che necessitano di correre e lottare: utile!

Dal 71° BORRELLI 5,5: Cerca di darsi da fare ma la sua stagione continua a non svoltare.

Dal 75° SANTI 5,5: Toppa clamorosamente tre ripartenze a campo aperto che potevano chiudere il match: sacrilegio!

All. GRAFFIEDI 7: Con un allenamento non ha di certo fatto chissà cosa ma il voto va sicuramente al coraggio avuto nel mettere in campo la squadra rivoluzionata negli interpreti e nel modulo.

VOTO DI SQUADRA 7: Tre punti portati a casa grazie alla voglia di vincere ed alla concentrazione: era ora!