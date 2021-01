Le pagelle di Fiorenzuola-Forlì: Biasol mostro difensivo, la "matta" di Corigliano

Quarto risultato utile consecutivo e vittoria pesantissima in casa di un Fiorenzuola che tra le mura del suo stadio non aveva ancora perso. Il Forlì di mister Beppe Angelini si regala, nel primo dei quattro recuperi di campionato da effettuare, tre punti importantissimi per la rincorsa alle prime posizioni grazie alla rete allo scadere del neo entrato Corigliano.

LA CRONACA DELLA PARTITA - Al 92' il gol vittoria

DE GORI 6: Mai impegnato per tutto l'incontro si becca il classico voto politico per simpatia!

BIASIOL 7: Un mostro difensivo, il suo rientro in campo è coinciso con la rinascita dei galletti.

FERRARI 6,5: Si divora un goal già fatto, ma nel complesso senza di lui là davanti sarebbe veramente dura.

BUONOCUNTO 7: Maestro del centrocampo, sforna una gara perfetta sotto ogni punto di vista.

GKERTSOS 7: È il "Theo Hernandez" del Forlì: ricopre il ruolo di terzino moderno che sa sia difendere che attaccare.

PIVA 6,5: Da piacevole sorpresa a grande conferma il passo è brevissimo!

CROCI 6,5: Pulito e ordinato su ogni intervento, dalla sua parte non si passa.

TORTORI 6,5: Sfiora la rete con un bello scambio al limite, poi tanta quantità.

GIGLIOTTI 6,5: Abulico per buona parte del match, si accende in pieno recupero e sforna l'assist della vittoria: prezioso!

BALLARDINI 6: Forse non gioca nella sua zona di campo preferita ma getta anima e cuore lo stesso.

SABATO 7: Annichilisce un certo "bomber Bruschi" capocannoniere di tutti i gironi di serie D come bere un bicchiere d'acqua!

Dal 72° GASPERONI 6: È in un momento di grazia e si vede, aiuta con la sua velocità a non far abbassare troppo la squadra.

Dall'88° CORIGLIANO 7: In appena cinque minuti tocca un pallone ma è quello dei tre punti: matta!

All. ANGELINI 7: Gara interpretata alla perfezione e cambi vincenti: what else?

VOTO DI SQUADRA 7,5: Tatticamente perfetti, gara giocata con la concentrazione giusta per novanta minuti: tanta roba!

PAOLO SPADA 10: Questo è il voto che ti sei meritato nella vita senza ombra di dubbio e oggi i tuoi ragazzi ti hanno voluto salutare dedicandoti questa vittoria!