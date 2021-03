Forlì-Bagnolese, Gkertos è il migliore di giornata, sforna assist a ripetizione e segna

Torna il sereno in casa Forlì con i galletti che, non senza sudare, battono per 2 a 1 una coriacea Bagnolese; per i galletti a segno Ferrari e Gkertsos, per gli ospiti il goal della bandiera è siglato da Tzvetkov.

DE GORI 6: L'alternanza tra i pali non lo scompone, risponde "presente" dando fiducia e certezza al reparto arretrato.

CROCI 6,5: Deciso e determinato, spinge molto sulla fascia di competenza portando pericoli in area avversaria.

GIACOBBI 5,5: Qualche indecisione e svarione di troppo, le scorie di San Mauro non sono ancora state assorbite del tutto.

SABATO 6: Fortunatamente il "califfo" biancorosso è in giornata e chiude spesso le falle lasciate dai compagni.

GKERTSOS 7,5: Il migliore di giornata, sforna assist a ripetizione e sigla il goal vittoria allo scadere: chapeau!

BUONOCUNTO 6: Elemento essenziale per la mediana, tocca una infinità di palloni.

BALLARDINI 7: Si riscatta alla grande dopo l'espulsione rimediata domenica, gara di cuore e muscoli: vichingo!

GIGLIOTTI 5: Al contrario del compagno sopra, mette in mostra una prestazione deludente e poco incisiva, un pò di riposo gli farà bene.

BATTAGLIA 6: Scolastico ma nel complesso discreto, gioca a due tocchi velocizzando la manovra e muovendosi nello spazio.

FERRARI 6,5: Timbra il cartellino per la nona volta in stagione capitalizzando al massimo le occasioni avute.

PERA 5,5: Sulle gambe e poco reattivo, solo qualche giocata ma nulla più.

Dal 57° PAVANI 6: Generoso e dinamico, non sfigura tra i "grandi".

Dal 64° MARZOCCHI 6: Entra e conferma il suo ottimo stato di forma spingendo molto sulla fascia destra.

Dal 77° TORTORI 6,5: Finalmente entra e spacca la partita, sua la perla finale per il gol di Gkertsos.

Dall'83° SEDIOLI 6: Affidabile come sempre, respinge gli assalti nel finale.

Dall'84° LONGOBARDI 6: Gioca con la grinta di un ragazzino, grazie anche a lui la portiamo a casa!

All. ANGELINI 6,5: Azzecca tutti i cambi e si prende tre punti meritati ma anche sofferti.

VOTO DI SQUADRA 6,5: C'era voglia di voltare pagina ma anche la paura di non farcela, buono l'impegno di tutti che ha portato al successo.