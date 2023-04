Forlì-Correggese, le pagelle: squadra prevedibile e compassata, voto 5 Le reti degli ospiti portano la firma di Simoncelli al 45° e di Manuzzi al 68°, per il Forlì la rete della bandiera la firma Amedeo Ballardini al 70°

Nella foto mister Graffiedi

Cade ancora il Forlì che dopo la sconfitta col Real Forte Querceta, si deve arrendere anche alla Correggese per 2 a 1; le reti degli ospiti portano la firma di Simoncelli al 45° e di Manuzzi al 68°, per il Forlì la rete della bandiera la firma Amedeo Ballardini al 70°.

Ravaioli 5,5: L'assenza di De Gori lo catapulta nuovamente titolare per la seconda volta; lento a spostarsi sulla punizione di Manuzzi, poteva fare qualcosa in più.

Rrapaj 6,5: Lotta fino all'ultimo alla ricerca di una rimonta che non si concretizzerà; solito lottatore instancabile oggi però un pò più impreciso del solito.

Maini n.g. Alza bandiera bianca dopo una ventina di minuti, una tegola non da poco.

Ronchi 5,5: Chiamato a dirigere la difesa, si perde in qualche dribbling di troppo, faticando tantissimo nella marcatura su Simoncelli.

Ballardini E. 5: Si sacrifica da terzino ma non è certo il suo ruolo; Carrasco lo irride a piacimento.

Pari 6: Ha la palla buona dopo un quarto d'ora ma Bertozzi smanaccia, poi tanto lavoro sporco per arginare le falle del centrocampo biancorosso.

Piva 5: Lento ed impreciso, la sua gara dura un tempo.

Ballardini A. 6: Solo un super goal gli regala la sufficienza perché poi il gesto susseguente a zittire il pubblico proprio non si può vedere!

Eleonori 6: Ci mette fisico e doti tecniche, finalmente una gara con una buona intraprendenza.

Caprioni 5: Un ectoplasma a spasso per il campo: assente ingiustificato.

Varriale 5,5: Inconcludente in fase realizzativa e pastrocchione quando deve dettare l'ultimo passaggio, non ci siamo.

Dal 24° MORRI 5,5: Fatica tantissimo a contenere la velocità degli avanti emiliani, si arrangia come può.

Dal 46° COGNIGNI 5: Doveva e poteva fare sicuramente qualcosa di più, due sponde scolastiche non sono sufficienti.

Dal 69° NARDELLA 6: Di ritorno dal torneo di Viareggio con la Rappresentativa di serie D entra in campo col piglio giusto e per poco non timbra la presenza con un bolide che meritava maggiore fortuna.

Dal 72° FUSCO 5,5: Non spinge come dovrebbe ma si limita ad un giro palla inutile.

Dall'80° FORNARI 6: Nulla di trascendentale ma almeno mette qualche pallone interessante nell'area avversaria.

All. GRAFFIEDI 5: Gara deludente che mette in mostra i limiti di questo periodo poco fortunato, urge portare qualche correzione.

VOTO DI SQUADRA 5: Prevedibili e compassati, una prestazione assolutamente incomprensibile: l'orchestra non suona più a dovere.