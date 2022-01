Calcio, le pagelle di Forlì-Correggese: un tonfo pesante per classifica e morale, voto 5 Le reti per gli ospiti portano la firma di Simoncelli al 43° e di Calì al 61°

Sconfitta pesante per il Forlì che perde malamente allo stadio "Morgagni" per 2 a 0 contro la Correggese; le reti per gli ospiti portano la firma di Simoncelli al 43° e di Calì al 61°.

STELLA 6,5: Titolare per la prima volta in stagione offre una prova degna di nota con interventi importanti e sempre reattivo tra i pali; nulla può sui due goal.

FABBRI 5,5: Si "arrabatta" come può per fermare avversari più rapidi e lesti di lui, non sempre ci riesce.

RONCHI 5,5: Forse il meno peggio di una retroguardia apparsa oggi in difficoltà, suo il tocco di braccio molto generoso che regala il penalty alla Correggese.

BOCCARDI 4: Non è in giornata e si vede dopo appena due minuti quando "svariona" da ultimo uomo perdendo palla, il resto è una sofferenza fino alla fine.

RRAPAJ 6,5: Ci mette un pò a carburare poi inizia a spingere e a offrire assist non concretizzati ai compagni, nel finale coglie un palo.

PIVA 5,5: Lento e macchinoso, spesso raddoppiato finisce con le bombole di ossigeno sulle spalle.

BORRELLI 4: Ennesima gara senza mordente dove vaga per il campo senza incidere.

BALLARDINI E. 5: Non riesce a entrare nel vivo del gioco, facendosi vedere solo a sprazzi, esce arrabbiato.

GKERTSOS 6: A fasi alterne, la sosta ha arrugginito le sue potenti leve ma nel complesso una bella spina nel fianco.

SANTI 5: Bravo di sponda ma poco altro, un passo indietro rispetto alle uscite precedenti.

MANARA 5,5: Generoso e utile quando si tratta di lottare, sterile però quando è il caso di segnare; anche per lui esordio in biancorosso.

Dal 60° PERA 5,5: Il covid appena superato lo obbliga a partire dalla panchina ma il suo ingresso non produce l'effetto sperato.

Dal 60° BALLARDINI A. 5,5: Prima in biancorosso per il fratello di Elia; ha doti tecniche e forza fisica da vendere ma oggi non si sono viste.

Dal 69° BUONOCUNTO 5: Anche lui fermato dal covid entra a gara in corsa ma non c'è nulla da fare.

Dal 75° LONGOBARDI n.g.

Dal 75° SCHIRONE n.g.

All. GADDA 5: Dubbia qualche scelta dell'undici titolare la squadra è piatta e da pochi segni di vita.

VOTO DI SQUADRA 5: Sconfitta pesante per classifica e morale, occorreva ripartire forte ed invece il tonfo è stato pesante.