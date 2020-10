Forlì-Corticella, Corigliano da 7, ma brilla anche Ballardini

Sorride ancora il "Morgagni " al Forlì che batte per 2 a 0 i bolognesi del Corticella; galletti alla seconda vittoria consecutiva dopo lo scivolone di Rimini che raggiungono a quota 6 punti in classifica proprio l'Aglianese, prossima avversaria dei biancorossi.

DE GORI 6,5: Mette i guantoni quando la palla scotta, salva il risultato dopo appena tre minuti.

BEDEI 6: Mette voglia e grinta su ogni contrasto; è un classe 2002 ma se la cava da grande!

BALDININI 6,5: Si divora un goal grande come una casa ma in mezzo al campo è una garanzia.

SEDIOLI 6: Fatica troppo contro un attacco sterile come quello bolognese, ovviamente esce vincitore su molti contrasti ma si porta a casa anche una ammonizione.

FERRARI 6: Si sacrifica molto per la squadra, aiutando anche in fase difensiva; in attacco non gli capita la palla buona.

BUONOCUNTO 6,5: Un pò più offuscato rispetto a mercoledì ma sempre presente su ogni azione: regista!

POZZEBON 6: Meno brillante ma pur sempre utile alla manovra; qualche buona giocata ma nulla più.

CORIGLIANO 7: Secondo goal in quattro giorni; è un mix di tecnica e forza: chapeau!

CROCI 6: Tenta qualche sfuriata in avanti ma non sempre con lucidità.

VESI 6: Come il compagno di reparto rimedia una ammonizione esagerata per la forza degli avversari; nel complesso comunque regge bene.

BALLARDINI 6,5: Un leone del centrocampo si toglie lo sfizio di siglare il goal del vantaggio.

Dal 66' BEDUSCHI 6: Finalmente torna in campo dopo qualche noia muscolare, aiuta con la sua esperienza a blindare il risultato.

Dal 76' Polini 6: Ha la facilità di entrare e calarsi subito nel ritmo partita, questo lo aiuta ad essere sempre sul pezzo

Dal 79' Carlucci n.g.

Dall'82' GASPERONI n.g.

All. ANGELINI 6,5: Qualche esperimento ben riuscito e molto bene le due vittorie casalinghe; già da domenica prossima non si scherza più.



TIFOSI DEL FORLÌ 10: oggi come oggi seguire gli sport è diventato impossibile in tempo di covid ma stare addirittura fuori dai cancelli sotto l'acqua a cantare per la squadra del cuore, ecco questo non ha prezzo: immensi!