Forlì-Imolese, le pagelle: vittoria cercata con convinzione, voto 7 alla squadra Le reti, tutte dal dischetto, portano le firme di Babbi (9°) e Merlonghi al 63° per i biancorossi, nel mezzo la rete di Raffini al 50° per gli ospiti

Foto di repertorio

Ritorna alla vittoria il Forlì che si impone 2 a 1 nel derby contro l'Imolese. Le reti, tutte dal dischetto, portano le firme di Babbi (9°) e Merlonghi al 63° per i biancorossi, nel mezzo la rete di Raffini al 50° per gli ospiti.

PEZZOLATO 5,5: Sbaglia qualche uscita alta che poteva costare carissimo e atterra in area Mattiolo nella ripresa; troppo poco le due parate nel finale: indeciso.

MASINI 7: Jolly difensivo indispensabile prima come terzino sigillando la fascia destra poi nel finale come centrale quando d'esperienza porta a casa la pagnotta.

VISANI 7: "Figlio di Forlì" al suo esordio tra i grandi per il giovanissimo classe 2006; gioca da veterano con tanta grinta e corsa. Nella ripresa salva un goal con un intervento provvidenziale poi si alza a capo popolo caricando pubblico e ultras!

DRUDI 7: Guida la retroguardia con la solita esperienza ed efficacia, solo un problema muscolare lo costringe nel finale ad alzare bandiera bianca.

TAFA 5,5: Sanguinosa la palla che perde ad inizio secondo tempo e che riapre momentaneamente i giochi; ammonito finisce la gara col fiatone.

PRESTIANNI 7: Nervoso, grintoso e "ignorante" al punto giusto, voleva vincere a tutti i costi e si è visto bene.

LOLLI 6,5: Primo tempo sontuoso giocato tutto a due tocchi, poi cala nella ripresa ma regge fino alla fine.

PECCI 7: Corre per quattro risultando spesso imprendibile, nella ripresa per necessità arretra a terzino ma il risultato non cambia: eccellente!

GRESELIN 6,5: Ultimamente fatica a rendersi protagonista ma oggi lo fa procurandosi i due rigori che regalano la vittoria.

BABBI 6,5: Sblocca il match dal dischetto poi tanto lavoro sporco.

BONANDI 6,5: Finché le gambe reggono dipinge sul verde prato del "Morgagni" offrendo l'assist che stappa la gara poi si accomoda in panchina.

Dal 56° MERLONGHI 6,5: Dopo un periodo di digiuno, il "Re" è tornato: entra dalla panchina giusto in tempo per battere il penalty che vale tre punti.

Dal 68° ROSSO 5: Clamorosa l'occasione che sciupa a tu per tu col portiere, certi errori possono costare carissimo.

Dall'81° BALLARDINI n.g.

Dal 94°CROCIATI n.g.

All. ANTONIOLI 7: Il feeling col pubblico che lo acclama è forte e sincero, lui li ripaga con una prestazione degna di chi vuole provarci fino in fondo.

VOTO DI SQUADRA 7: Gara complicata ma vinta da chi ha dimostrato di volerla vincere con più convinzione.