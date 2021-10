Forlì-Lentigione, la frattura fra Cornacchini e la squadra pare acclarata Continua l'involuzione in casa Forlì Calcio che continua a non raccogliere quanto vorrebbe e scivola irrimediabilmente in una classifica che dati alla mano appare sempre più impietosa e preoccupante.

Andreas Gkertsos

Continua l'involuzione in casa Forlì Calcio che continua a non raccogliere quanto vorrebbe e scivola irrimediabilmente in una classifica che dati alla mano appare sempre più impietosa e preoccupante. Galletti sconfitti per 2 a 0 in casa dal Lentigione che sbanca il "Tullo Morgagni" grazie alle reti di Zagnoni e Staiti.

DE GORI 5,5: Anche oggi soccombe senza troppe colpe, qualche sbavatura coi piedi.

GKERTSOS 6: Ha dalla sua un cliente veloce ma gli prende le misure a dovere e risponde con una prova di forza.

GIACOBBI 5,5: Prima da titolare dopo tanto tempo, fatica a contenere le folate ospiti.

CAPITANIO 5,5: Doveva fare la differenza nel reparto arretrato mentre invece si riscopre normale come gli altri.

RRAPAJ 6: Lotta con cuore e muscoli fino alla fine ma non basta.

BUONOCUNTO 5: Non ancora al meglio, viene surclassato dai centrocampisti emiliani; esce stremato.

BORRELLI 5: Incolore e del tutto fuori dal coro, un altro che doveva fare la differenza ed invece....

SCHIRONE 5: Parte bene sfiorando il vantaggio dopo pochi minuti poi si perde.

AMADUCCI 5,5: Generoso, ma poco incisivo; ci prova con un destro interessante ma nulla più.

VERDE 5: Continua il suo giro da turista per Forlì mentre in campo è al solito non pervenuto.

PERA 5: Sciupa un paio di occasioni e poco altro; la punizione calciata alle stelle è l'emblema di un Forlì che non ingrana, Pera compreso!

Dal 61° LONGOBARDI 5: Prova a dare la scossa ma non ottiene nulla come al solito.

Dal 75° BALLARDINI 5,5: Entra a match già in ghiaccio, c'è poco da fare.

Dal 75° FABBRI 5,5: Idem al compagno sopra.

Dall'80° NISI 6: Due lampi di qualità appena entrato, quel tanto che basta per creare i presupposti a due azioni pericolose.

Dall'83° NDIAYE n.g.

All. CORNACCHINI 5: La frattura fra lui e la squadra pare acclarata, squadra senza gioco.

VOTO DI SQUADRA 5: Non possono essere questi ma al momento la classifica dice così; urge una analisi profonda nello spogliatoio altrimenti si rischia grosso.

