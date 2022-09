Forlì-Lentigione, le pagelle: bravo mister Graffiedi, hai costruito un gruppo Continua la corsa del Forlì che allo stadio "Morgagni" timbra la sua terza vittoria in quattro gare battendo per 2 a 1 il Lentigione

L’esultanza al gol nella foto

Continua la corsa del Forlì che allo stadio "Morgagni" timbra la sua terza vittoria in quattro gare battendo per 2 a 1 il Lentigione; le reti, tutte nella ripresa, sono state messe a segno da Eleonori e Ronchi per il Forlì e da Formato per il Lentigione.

RAVAIOLI 6: Quasi mai chiamato in causa, amministra quello che gli passa per le mani; sul goal nulla può.

FUSCO 5,5: Qualche incertezza ne condiziona la gara, fa intravedere però ampi margini di crescita.

SEDIOLI 7: Sopperisce all'assenza di Maini in maniera esemplare; molto bene in ogni frangente.

RONCHI 8: Imbavaglia Formato, pericolo numero uno ospite, come bersi un bicchiere d'acqua, poi si toglie pure la voglia di timbrare il goal vittoria: monumentale!

FORNARI 6: Forza fisica infinita, alterna però amnesie allucinanti a grandissime scorribande lungo la faccia.

SCALINI 6: Ex di turno, riceve una marcatura asfissiante; gioca d'esperienza senza eccessi.

RRAPAJ 6,5: Macina chilometri trovando spesso l'assist per i compagni ben piazzati, cala spompato nella ripresa.

BALLARDINI A. 6,5: Ci mette un pò più del solito ad entrare in partita, poi dispensa giocate e palloni come solo lui sa fare.

ELEONORI 7,5: Agile, scattante e finalmente goleador; sblocca il risultato con la prima rete tra i grandi: "Bimbo de Oro".

CAPRIONI 7: Altro ex di turno, mette spirito di sacrificio e tanto buon gioco; delizioso l'assist per il vantaggio iniziale.

TASCINI 6,5: Ha movenze da vera punta centrale e per poco non timbra subito il cartellino: prezioso!

Dal 65° PARI 6: Entra subito nel vivo della partita caricando a dovere i compagni.

Dal 65° BALLARDINI E. 6: Idem al compagno di reparto sopra citato: vichingo!

Dal 70° VARRIALE 6,5: Spacca la partita cercando spesso la profondità, suo l'assist al bacio per il definitivo 2 a 1.

Dal 79° MANARA 6: Lavoro sporco ma altrettanto importante per gestire i minuti finali.

Dall'81° MARZOCCHI n.g.

All. GRAFFIEDI 7: Ha costruito qualcosa che da tempo mancava, un vero gruppo; i ragazzi lo seguono dal primo all'ultimo.

VOTO DI SQUADRA 7,5: Caparbi, uniti e vogliosi di stupire, non svegliateci!