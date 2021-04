Forlì-Progresso, le pagelle: 12 goal per Ferrari. E' il "Re del Forlì"

Non sbaglia il Forlì e dopo la sosta pasquale riparte con una vittoria ai danni di un ottimo Progresso ;la doppietta di Ferrari e il sigillo di Pera regalano tre punti importanti ai biancorossi, per il Progresso la rete della bandiera porta il nome di Vassallo.

DE GORI 6,5: Ha carisma e grinta da vendere, guida con esperienza i propri compagni controllando con sicurezza le conclusioni che gli arrivano in porta.

CROCI 6,5: Maturo e deciso, controlla la fascia di competenza con grande personalità.

SABATO 6,5: Una sicurezza nel reparto arretrato, dal suo arrivo in casa biancorossa qualcosa è cambiato!

BIASIOL 6: Torna finalmente in campo dopo la squalifica, fatica leggermente avendo perso un pò il ritmo partita ma è comunque fondamentale il suo apporto.

GKERTSOS 6,5: Parte da terzino ma ha gamba e forza per arrivare spesso in zona goal: tesoretto!

BALLARDINI 6,5: Uomo assist e polmone di un Forlì rinato: insostituibile.

PIVA 5,5: Il più in difficoltà nella mediana, rimedia qualche rimprovero dai compagni che gli chiedono più attenzione.

BUONOCUNTO 6,5: Prima fase poco brillante e distratto, ripaga nella ripresa con assist per Pera e una prestazione maiuscola.

TORTORI 7: Angelini lo ripropone largo prima a sinistra poi a destra col risultato che il "funambolo biancorosso" offre l'ennesima prova da grande giocatore!

FERRARI 8: Inchinatevi tutti a "Re Ferrari"! Dodici goal in stagione (oggi doppietta) e punta di diamante dello scacchiere biancorosso.

PERA 7: Sprazzi di grande calcio conditi da un assist e una rete: what else?

Dal 67° MARZOCCHI 6: Conferma il buono stato di forma, attento in fase difensiva e generoso in avanti.

Dal 71° PAVANI 6,5: Mette in mostra ottime qualità giocando con grande grinta e velocità: sorpresa!

Dal 74° LONGOBARDI 6: Fondamentale per amministrare il risultato e far mantenere alla squadra la giusta attenzione: clonatelo!

Dall'84° GIACOBBI n.g.

All.ANGELINI 7: Disegna un Forlì bello da vedere e cinico in attacco!

VOTO DI SQUADRA 7: Gara sulla carta semplice ma tutt'altro che scontata, i ragazzi non cadono nel tranello e blindano il successo con una prestazione importante.