Le pagelle di Forlì-Real Forte Querceta: Stella, un'ingenuità da matita rossa. Ballardini il migliore

Doccia fredda per il Forlì che nel recupero della nona giornata di campionato viene raggiunto al novantesimo da un generoso Real Forte Querceta. Risultato finale di 1 a 1 con la rete del Forlì al 51° su autorete di Pegollo e pareggio finale di Guidi dal dischetto.

STELLA 4: Un errore di gioventù nel finale che pesa tantissimo, troppi rinvii sbagliati con i piedi: da rivedere!

CROCI 6,5: Attento e concetrato, dalla sua parte non si passa.

BIASIOL 6: Fatica tanto, forse più del solito ma nel complesso porta a casa una sufficienza.

GIACOBBI 6: Stesso discorso del compagno di reparto qui sopra, amministra senza esagerare.

MARZOCCHI 6: Fisicamente più fragile quando viene puntato ma ha la dote di non mollare risultando comunque ostico da superare.

BUONOCUNTO 5,5: Bene nel primo tempo, perde le chiavi del centrocampo nella ripresa quando bisognava amministrare il vantaggio.

BALLARDINI 7: Suoi gli assist più velenosi, attacca con successo la profondità.

GIGLIOTTI 5,5: Meriterebbe un voto in più ma ha sulla coscienza di non aver chiuso il match con l'occasione davanti al portiere.

GKERTSOS 6: Ha gamba e testa, è tornato sui suoi livelli di sempre.

GASPERONI 6: Indiavolato nella prima frazione esce purtroppo per infortunio.

FERRARI 6,5: Il suo contributo è fondamentale per la squadra, appena viene sostituito diventa buio pesto!

Dal 40° PERA 6: Buono l'impatto del neo arrivato in casa Forlì, fa quel che può in una squadra totalmente nuova per lui.

Dal 68° POZZEBON 5: Non aiuta come dovrebbe, la squadra così arretra e subisce.

Dal 73° SEDIOLI 5: Nemmeno il suo ingresso sigilla il match, troppa fretta su alcune giocate.

All. ANGELINI 5: Toglie Ferrari e il Forlì si ferma, la scelta non paga e ci rimette due punti.

VOTO DI SQUADRA 5,5: Nel complesso si poteva vincere ma i galletti hanno sulla coscienza le troppe occasioni gettate alle ortiche.