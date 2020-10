Forlì-Sammaurese, le pagelle: si salva solo Ferrari. Mister Angelini da 4

Il Forlì crolla sotto i colpi di una spietata Sammaurese: al "Morgagni" il risultato finale è di 5 a 1 per gli uomini di Protti che aprono così la crisi in casa biancorossa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le pagelle

DE GORI 5: Non trasmette sicurezza ai compagni, colpevole sui goal presi.

BEDEI 5: Ha di fronte un velocista e perde nettamente il duello.

BALDININI 5: Da capitano manca in urla e motivazioni ai compagni, affonda come da prassi con tutta la flotta.

GASPERONI 5: Ha talento e voglia di fare ma si perde banalmente sotto l'aggressività degli avversari.

FERRARI 6,5: Unico Re di giornata; sigla il vantaggio e fa a sportellate finché reggono le gambe.

BUONOCUNTO 5,5: Si muove e cerca la giocata ma raramente la trova.

GKERTSOS 4,5: Lento e macchinoso, dalla sua parte lo tagliano come il burro.

CORIGLIANO 4,5: Lontano parente del Corigliano che tutti conoscono, si spera sia solo un passaggio a vuoto.

VESI 5: In generale difficoltà, soccombe in una difesa colabrodo.

BALLARDINI 5: Non il solito Ballardini con il coltello tra i denti, Angelini lo toglie anzitempo.

BEDUSCHI 4: Disastroso su più interventi, completa la frittata facendosi espellere da ingenuo.

DAL 52° AKAMMADU 6: Entra dalla panchina ma getta anima e cuore per la causa, predica però nel deserto.

DAL 61° POZZEBON 5,5: Tenta invano di trovare la giusta giocata ma non si rende mai pericoloso.

DAL 66° POLINI 5: Subentra a partita praticamente archiviata, nonostante mancasse ancora una mezz'ora.

ALL. ANGELINI 4: Una sconfitta inaccettabile da digerire, invece che una prova di maturità si è trasformata in una Caporetto.