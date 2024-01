Forlì-Sangiuliano, le pagelle: squadra da 5,5, la frenesia può giocare brutti scherzi Si ferma a otto la serie di risultati utili consecutivi per il Forlì

Si ferma a otto la serie di risultati utili consecutivi per il Forlì che nella 21° giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone D esce sconfitto di misura nel match casalingo contro il Sangiuliano. Decisiva la rete dal dischetto di Salzano al 92°.

PEZZOLATO 6: Si porta a casa la pagnotta con l'ordinaria amministrazione.

ROSSI 5,5: L'ingenuità nel finale costa penalty e sconfitta annessa, non una grande giornata.

TAFA 6: Dove non arriva con le buone, arriva con l'esperienza.

DRUDI 6: Avversari tecnici e veloci con Mirko chiamato spesso agli straordinari; esce per una botta, si spera nulla di serio.

MASINI 5,5: Una incursione perentoria nella ripresa che per poco non portava al vantaggio ma per il resto una fatica incredibile per arginare avversari svelti come la polvere.

GAIOLA 6: Arpiona palloni a più non posso caricandosi spesso sulle spalle tutto il lavoro del centrocampo.

LOLLI 5,5: Parte bene ma spreca malamente una buona occasione alla mezz'ora poi termina la benzina e finisce in riserva.

PECCI 6: Meno brillante di altre uscite ma ha corsa e forza fisica per due; nella ripresa costretto a portarsi sulla linea difensiva dove comunque non sfigura.

BONANDI 5,5: Si divora il vantaggio dopo una manciata di minuti poi trotterella senza incidere in una gara che invece viaggiava ad una velocità superiore alla sua.

MERLONGHI 6-: Coglie una traversa dopo cinque giri di lancette, poi nonostante l'impegno fatica a rendersi pericoloso.

GRESELIN 5,5: Tanto fumo ma poco arrosto, non è giornata.

Dal 59° BABBI 5: Non riesce nell'obiettivo di aumentare il peso in attacco, fuori fase.

Dal 68° MAGGIOLI 5,5: Come ormai d'abitudine al primo intervento si fa ammonire per un calcione ad un avversario.

Dal 75° ROSSO 5: Dopo il fortunato esordio di Certaldo stecca la prima al "Morgagni" con una prova inconcludente.

All. ANTONIOLI 5,5: Un passo indietro sul piano del gioco, qualche scelta tattica e qualche cambio stavolta non pagano.

VOTO DI SQUADRA 5,5: A volte quando non si riesce a vincere è importante almeno provare a non perdere; la frenesia può giocare brutti scherzi ma fortunatamente il campionato resta apertissimo, fra sette giorni c'è già una nuova occasione per riscattarsi.