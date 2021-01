Forlì-Sasso Marconi, le pagelle: il miracolo di De Gori, Gigliotti confeziona i tre punti. Le mosse vincenti di Angelini

Vittoria di misura dei galletti che battono per 1 a 0 il Sasso Marconi, grazie alla prima rete in biancorosso di Denny Gigliotti al 77° e continuano la loro personale scalata in classifica.

LA PARTITA - La cronaca

Le Pagelle

DE GORI 7,5: Quasi mai impegnato nell'arco di tutto il match, compie un autentico miracolo al minuto 87' che vale l'intera posta in palio: mostro!

ZAMAGNI 6,5: Gioca con grinta e volontà offrendo nel complesso una buona prova.

BIASIOL 7: Finalmente di nuovo in campo dall'inizio, la sua assenza ha pesato tantissimo nell'economia biancorossa; tenuta e forza fisica: bentornato!

FERRARI 6,5: Si sacrifica tantissimo prendendo tante di quelle botte da far impallidire un pugile.

BUONOCUNTO 6,5: Fulcro del gioco, non toglie mai la gamba guidando la squadra alla vittoria.

GKERTSOS 6: Elemento fondamentale per il Forlì, pecca un pò in lucidità ma tecnicamente non si discute.

PIVA 6: Diligente e ordinato come un soldatino Svizzero, gara pulita senza sbavature per il classe 2003.

CROCI 6,5: Gioca senza fronzoli e attento in ogni situazione.

TORTORI 6,5: Un "trottolino" terribile che cuce e ricama giocate di spessore: esperienza!

GIGLIOTTI 7: Fatica ad entrare in partita quasi troppo isolato largo sulla destra ma con le sue qualità gli bastano quindici minuti per risolvere il match: chapeau!

SABATO 7: Sempre pronto e reattivo in ogni situazione, vince il difficile duello con Della Rocca.

Dal 58° BALLARDINI 6: Una garanzia il suo ingresso, da solidità al reparto difensivo.

Dal 70° GASPERONI 6,5: Finalmente entra e spacca la partita, suo l'assist vincente.

Dall'86° GIACOBBI n.g.

All. ANGELINI 7: Decide di rischiare impostando un Forlì a trazione anteriore, mossa vincente.

VOTO DI SQUADRA 7: Voto forse troppo alto per la gara vista, ma nel complesso il Sasso Marconi era un avversario veramente ostico e i galletti hanno avuto la giusta "fame" per vincere.