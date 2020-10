Forlì-Seravezza, le pagelle: Ballardini anima guerriera, Akammadu con giocate top e scelte flop

Forlì-Seravezza 2-1 del 7 ottobre 2020

Prima vittoria in campionato per il Forlì che batte per 2 a 1 i toscani del Seravezza grazie alle reti di Ferrari e Corigliano.

DE GORI 6: Bene sulle palle alte, qualche brivido coi piedi ma nel complesso è poco impegnato.

BEDEI 6: Il classe 2002 parte timido e indeciso poi esce alla grande contribuendo alla rete del vantaggio.

BALDININI 6,5: Da capitano coraggioso lotta e ringhia su ogni pallone.

SEDIOLI 6: Più a suo agio sulla linea difensiva, non sfigura nel complesso a parte qualche intervento da rivedere.

FERRARI 6,5: Colui che porta i gradi di bomber sulle spalle si sblocca alla prima palla giocabile che gli capita a tiro; per il resto però ci si aspetta molto di più da lui.

BUONOCUNTO 7: Cuce e ricama gioco a piacimento, il più lucido mentalmente e dal piede fatato.

POZZEBON 6,5: Mostra ottime qualità dando del "tu" al pallone; attacca bene la profondità e aiuta i compagni.

GKERTSOS 6,5: Riparte la stagione come lo avevamo lasciato in quella passata, un trattore nella sua fascia di competenza.

CORIGLIANO 6,5: Appena rientrato nei ranghi biancorossi, mostra subito le sue doti migliori come dribbling e velocità di pensiero condendo la prova con una rete di ottima fattura.

VESI 6: Quella che anno scorso era la miglior difesa del girone stenta ancora a trovare la giusta quadra; Marco fa il suo senza eccedere troppo.

BALLARDINI 7: Il voto è direttamente proporzionale ai polmoni che deve avere in corpo, anima guerriera di una squadra che può sicuramente fare bene.

Dal 55° GASPERONI 5,5: Funambolo, ha ottime doti tecniche e di velocità ma gli errori sotto porta potevano costare caro.

Dal 69° POLINI 6: Si getta nella mischia senza paura, giostra davanti alla difesa, ruolo che predilige.

Dal 74° AKAMMADU 5,5: Forza fisica mostruosa, alterna giocate top a scelte flop. Dall'84° CROCI n.g.

ALL. ANGELINI 6,5: Aveva chiesto un passo avanti rispetto al derby ed è stato accontentato; sceglie a sorpresa Corigliano tra i titolari ed azzecca la mossa.

