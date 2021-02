Il Forlì non sbaglia il fanalino di Coda e batte i bolognesi: le pagelle

Il Forlì non sbaglia contro il fanalino di coda Corticella e, nonostante un periodo nero, espugna il campo dei bolognesi con le reti di Giacobbi al 1° e alla doppietta di Ferrari (8° e 56°). Per i padroni di casa la rete è a firma di Grazdhani al 30°.

STELLA 6: Un pò fermo sulle gambe al momento del goal ma nel complesso gioca bene sulle palle alte e amministra senza patemi.

CROCI 6: Si limita a contenere senza esagerare: ordinato.

BIASIOL 6,5: Giganteggia come solo lui sa fare, non a caso se è in campo arriva la vittoria.

GIACOBBI 7: Freddo e al posto giusto, sblocca il risultato dopo appena un minuto con un bel colpo di testa; dietro è solido e determinato.

GKERTSOS 7: Dai suoi piedi partono gli assist che hanno portato alle reti; sulla fascia è un freccia rossa!

BUONOCUNTO 6,5: Tocca mille palloni con una percentuale di errore pari allo zero: è il babbo di tutti!

BALLARDINI 6: Ritorna finalmente nella zona di campo a lui più congeniale, rompe il gioco avversario ed è sempre pronto a ripartire.

GIGLIOTTI 6: Partita non esaltante ma è comunque utile ad amministrare il vantaggio con la sua esperienza.

POZZEBON 6,5: Testa alta e petto in fuori, gioca con stile e intelligenza tattica.

FERRARI 7,5: Doppietta da vero rapace d'area, capitalizza al meglio tutte le occasioni da goal che gli vengono servite: killer!

Dal 61° GASPERONI 6,5: Un "trottolino" veloce e rapido che fa sempre comodo, sfiora pure la quarta rete.

Dal 73° LONGOBARDI 6: Non sembra nemmeno che sia stato fermo così a lungo per come si muove: tolta la polvere agli scarpini è come nuovo.

Dal 76° SEDIOLI 6: I tentativi del Corticella non gli fanno nemmeno il solletico, se la cava senza problemi.

Dal 76° CARLUCCI 6: Ultimi scampoli di partita conditi da tanta corsa e voglia di vincere.

Dall'84° PIVA: n.g.

All. ANGELINI 6,5: Non poteva sbagliare e così è stato, schiera la formazione migliore a disposizione e la scelta paga.

VOTO DI SQUADRA 6,5: Finalmente la giusta mentalità e la voglia non solo di palleggiare con la palla, ma anche di concludere a rete.