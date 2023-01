Il Forlì ribalta il Sant'Angelo, le pagelle: Varriale è un uragano, Scalini rovina tutto con il rosso Vince in rimonta il Forlì che timbra così in questo 2023 la seconda vittoria consecutiva

Un momento del match

Vince in rimonta il Forlì che timbra così in questo 2023 la seconda vittoria consecutiva: vantaggio ospite dopo 13° minuti ad opera di Sparviero, poi Varriale al 36° e Biancheri al 49° ribaltano il match regalando la vittoria ai biancorossi.

DE GORI 6,5: Incolpevole sul goal dove comunque si era opposto in prima battuta, guida con saggezza la retroguardia mettendo una pezza nei momenti giusti.

FORNARI 6,5: Sa offendere e difendere, una prestazione maiuscola soprattutto nella sostanza.

RONCHI 6: Fatica tantissimo contro un avversario fisico ma soprattutto veloce e tecnico; non una delle sue gare migliori ma comunque porta a casa la pagnotta.

MAINI 6,5: Ministro della difesa biancorossa; elegante ed efficace va anche oggi vicino al goal.

RRAPAJ 6,5: È il propulsore della fascia sinistra che solca in lungo e in largo a totale piacimento.

SCALINI 5: Gara di sostanza dove mette in mostra ottime qualità poi però rovina tutto dopo il triplice fischio quando in mezza alla baruffa rimedia un rosso diretto.

BALLARDINI A. 6: Meno brillante ma comunque indispensabile alla manovra.

PARI 7: È il più convinto cercando ripetutamente lo specchio della porta; ci mette voglia, grinta e qualità: superlativo!

ELEONORI 6,5: Danza agilmente tra le linee risultando ficcante ed incisivo.

VARRIALE 7,5: Raddoppiato e triplicato ma per fermare il "pocho" serve ben altro; timbra il pari con una magia, poi nella ripresa serve l'assist per il raddoppio. Nel finale, "ahinoi" cade male ed esce per infortunio ad una spalla.

BIANCHERI 7,5: Lotta, sgomita, corre e segna: serve aggiungere altro?

Dal 63° NARDELLA 5,5: Costretto a giocare attaccante, lui che invece si trova meglio da trequartista, fatica a rendersi utile.

Dal 77° PIVA 6: Entra bene in partita, solo una super parata gli nega la rete della tranquillità.

Dall'85° BALLARDINI E. n.g. Il suo rientro dopo tanti, troppi mesi di assenza è già di per sè una buona notizia.

All. GRAFFIEDI 7: La squadra ha carattere e forza per lottare per il vertice: "date a Cesare quel che è di Cesare".

VOTO DI SQUADRA 7: Gara "rognosa" contro un avversario tosto che aveva addirittura trovato l'immediato vantaggio; la forza di questa squadra però è il gruppo e quello paga sempre!