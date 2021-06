Le pagelle di Correggese-Forlì: Ferrari soffre la panchina, Gigliotti a "chi l'ha visto?"

Nel recupero della 24° giornata di campionato, il Forlì non và oltre l'1 a 1 sul campo della Correggese; vantaggio dei galletti con Giacobbi al 19° a cui risponde Roma all'82° per i padroni di casa.



DE GORI 6: Anche questa volta timbra il cartellino con un paio di interventi salva risultato, nulla può sull'incornata di Roma nel finale.



CROCI 6: Molto attento in copertura, prova a spingere in avanti nella ripresa.



SEDIOLI 6: Bene il giovane centrale forlivese che sbroglia con forza e lucidità le varie situazioni di pericolo.



GIACOBBI 6: Terza rete in maglia biancorossa che propizia il vantaggio, soccombe nel finale quando Roma lo supera di testa per il definitivo pari.



BUONOCUNTO 5: La spia della riserva lampeggia forte e chiaro, gara condizionata da tanti, troppi errori.



PIVA 6: Paradossalmente non se la cava male il nostro classe 2003, sempre al posto giusto al momento giusto.



GIGLIOTTI 5: Trotterella nella prima frazione salvo scomparire nella seconda: chi l'ha visto?



TORTORI 5,5: Meno lucido del solito, fatica a trovare la giocata; si divora il colpo del ko.



GKERTSOS 5,5: Non spinge come saprebbe fare, pare anche lui stanco e in affanno; esce per infortunio, si spera nulla di grave.



GASPERONI 5: Questa volta stecca la gara sbagliando troppi appoggi e venendo perennemente raddoppiato.



PERA 6: Non una gara eccelsa, ma ci mette anche oggi lo zampino propiziando la rete del vantaggio.



Dal 53° SABATO 5,5: Nemmeno il suo ingresso serve a non subire la rete del pari.



Dal 68° FERRARI 5: Inizia a soffrire la panchina tant'è che dopo il suo ingresso non tocca nemmeno un pallone.



All. ANGELINI 5,5: Rinuncia ancora all'attacco pesante per non sbilanciarsi troppo col risultato che il Forlì non raddoppia e subisce il pari allo scadere.



VOTO DI SQUADRA 5,5: Gara abbordabile ma sciupata nel finale; i playoff restano distanti tre lunghezze.