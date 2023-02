Le pagelle di Corticella-Forlì, serviva una gara diversa: resettare e ripartire Scivolone del Forlì che in terra emiliana perde malamente per 2 a 1 contro i padroni di casa del Corticella; doppietta di Larhib per i bolognesi all'8° e 32° mentre per il Forlì la rete della bandiera è firmata Nardella al 66°

Nella foto mister Graffiedi

Scivolone del Forlì che in terra emiliana perde malamente per 2 a 1 contro i padroni di casa del Corticella; doppietta di Larhib per i bolognesi all'8° e 32° mentre per il Forlì la rete della bandiera è firmata Nardella al 66°.

DE GORI 6: Incolpevole sulle due reti, nella ripresa tiene a galla il risultato con due interventi provvidenziali.

FORNARI 4,5: La spia della riserva lampeggia a più riprese; buca sulle due reti offrendo il fianco a un non irresistibile Larhib, poi il nulla.

RONCHI 5: Soffre il pressing e la velocità degli avanti ospiti.

MAINI 5: In affanno a più riprese, quasi irriconoscibile.

RRAPAJ 6,5: Erba, terra o ghiaia per il nostro "Paolino" il fondo non fa differenza; lotta e corre lungo i suoi binari di competenza, dai suoi piedi le azioni più pericolose e l'assist per Nardella.

SCALINI 5: Lento e macchinoso, una fotocopia.

BALLARDINI A. 5: Stesso discorso del compagno sopra inoltre non è al meglio fisicamente, urge riposo.

ELEONORI 5: Vaga fra centrocampo e attacco senza mai incidere.

PARI 5: Giornata storta come tutti i compagni di reparto.

CAPRIONI 5: Tenta di giocare a calcio in un campo di patate e la scelta è da dimenticare; nella ripresa avrebbe pure una ghiotta occasione per rifarsi ma la spreca malamente.

BIANCHERI 5: Perde tutti i duelli fisici, sostituito nella ripresa.

Dal 46° VARRIALE 5,5: Da un pò più di velocità all'attacco ma non è assolutamente in giornata.

Dal 46° MORRI 5: Partenza horror con due alleggerimenti elementari regalati agli avversari, poi poco altro.

Dal 56° NARDELLA 7: La sorpresa più bella di questa nefasta giornata: il suo ingresso ravviva la manovra, trova anche la prima rete in biancorosso.

Dal 75° NEGRIN n.g.

Dall'87° PIVA n.g.

All. GRAFFIEDI 5: Aveva chiesto più concretezza e meno bellezza ma evidentemente qualcosa non ha funzionato.

VOTO DI SQUADRA 5: Serviva una gara diversa, fatta di sacrificio e voglia di lottare ma oggi si è visto ben poco: resettare e ripartire.