Le pagelle di Forlì-Cattolica SM: la forza del gruppo, le perle di Gasperoni

Una bellissima vittoria del Forlì che in rimonta batte per 4 a 3 il Cattolica SM e lo costringe alla retrocessione con una giornata di anticipo. Tre punti che permettono ai galletti di mantenersi aggrappati al quinto posto in coabitazione con Rimini e Prato, ma che in caso di arrivo a pari punti con le altre due formazioni, non consentirebbe ai galletti di partecipare ai playoff per la classifica avulsa.

DE GORI 6,5: Una sicurezza sulle palle alte, guida costantemente i compagni con le sue urla aiutandoli nelle varie situazioni; incolpevole sulle reti.

CROCI 7: Timbra il momentaneo pareggio con una inzuccata forte e precisa, degno premio per una gara perfetta.

SEDIOLI 7: Dopo gli svarioni di Prato, serra i ranghi giocando a viso aperto e col coltello tra i denti.

SABATO 6,5: Usa le maniere forti per vincere il duello con un osso duro come Rizzitelli, beccato dal pubblico ospite, risponde coi fatti portando a casa la pagnotta.

CARLUCCI 6: Parte bene salvo poi calare alla distanza, si divora una rete facile facile nella ripresa.

PIVA 6,5: Gioca finalmente testa alta e petto in fuori, oggi più che mai prezioso come l'oro.

BUONOCUNTO 6,5: Solito califfo del centrocampo, sale in cattedra nella ripresa gettando il cuore oltre l'ostacolo.

GIGLIOTTI 6: Dinamico e veloce, crea qualche grattacapo agli avversari finché le gambe reggono.

GKERTSOS 7: Finalmente ritorna sui suoi standard, a guardare il suo conta chilometri oggi impallidirebbe persino un maratoneta.

TORTORI 7: Vederlo giocare è una delizia per gli occhi, fermarlo con le cattive è stato l'unico sistema.

PERA 7: Non ha avuto la palla per timbrare il cartellino ma l'ha offerta ai compagni per giungere ad una vittoria incredibile!

Dal 50° FERRARI 7: Impiega 5 minuti dal suo ingresso per siglare la rete della rimonta; è fondamentale il suo apporto per riuscire nella impresa: leone resisti!

Dal 50° GASPERONI 7,5: Al suo ingresso sembra fuori fase ma è solo questione di minuti perché sale in cattedra con due perle che fanno esplodere di gioia il "Morgagni".

Dal 75° LONGOBARDI 6,5: Uomo squadra, uomo spogliatoio, uomo tutto: imbalsamatelo!

All. ANGELINI 7: Parte timido salvo poi leggere meglio la gara proponendo un Forlì a trazione anteriore conquistando la contesa.

VOTO DI SQUADRA 7,5: Con un caldo opprimente e sotto di due goal nessuno avrebbe scommesso un euro su una rimonta ed invece questo gruppo ha saputo far ricredere l'intero pubblico e gli addetti ai lavori: chapeau!