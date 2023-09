Le pagelle di Forlì-Certaldo, alla squadra mancano gioco e idee: voto insufficiente per il mister La rete della vittoria porta la firma di Casadio che al 43° trova la conclusione giusta per batte Fontanelli

Un momento del match

Vittoria di misura del Forlì che batte per 1 a 0 il Certaldo; la rete della vittoria porta la firma di Casadio che al 43° trova la conclusione giusta per batte Fontanelli.

PEZZOLATO 5,5: Quasi mai impegnato, "saponetta" un'uscita alta che poteva costare carissimo.

MASINI 5: Sverniciato a più riprese dal diretto avversario, non sfonda nemmeno in avanti quando si spinge sul fondo.

CHECCHI 6: Gioca con calma e semplicità, l'impegno odierno non era certo dei più complicati.

TAFA 6: Ingaggia un duello fisico con l'ex Akammadu uscendone spesso vincitore.

ROSSI 6: Non eccelso ma generoso ed efficace, porta a casa la pagnotta.

PIVA 6: L'ultimo superstite di un Forlì che non c'è più, lotta e sportella come ai tempi migliori.

GAIOLA 5: Qualcosina in più rispetto alla gara precedente ma ancora ampiamente insufficiente; continua a giocare a "nascondino" e gli riesce pure bene.

CASADIO 6,5: Mezzo voto in più per la rete decisiva che pesa come un macigno nell'economia biancorossa.

CALÌ 6: Intraprendente e scattante, deve solo concretizzare meglio quello che produce.

MERLONGHI 5,5: Lotta ma non graffia, sbaglia qualche calcio da fermo di troppo.

MOSOLE 6: Il giovane classe 2004 ci mette gamba ed intraprendenza, suo l'assist che porta al vantaggio.

Dal 74° GRESELIN 6: Tenta di mettere ordine in un centrocampo in stato confusionale.

Dal 74° BABBI 5: Dovrebbe fare la differenza contro avversari modesti, ma non gli riesce.

Dal 77° BARBATOSTA 5: Entra giusto in tempo per non farsi rimpiangere.

Dall'85° PERSICHINI n.g.

All. MARTINI 5: Alla squadra mancano gioco e idee, qui c'è qualcosa che non funziona.

VOTO DI SQUADRA 6: A scuola si diceva "sufficienza tirata per i capelli" ed è proprio l'esempio calzante di quanto visto in campo; bene la vittoria serviva come l'aria ma per il resto c'è poco da salvare.