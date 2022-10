Le pagelle di Forlì-Fanfulla, voto 8 alla doppietta di Caprioni e a tutta la squadra che vince ancora Esulta ancora il Forlì che stende con un netto 3 a 0 il Fanfulla; le reti portano le firme di Varriale al 33° e di Caprioni al 47° e 72°.

Foto di archivio

RAVAIOLI 6,5: Sicuro e attento sulle palle alte, smanaccia con sicurezza su alcuni cross velenosi nella ripresa.

RRAPAJ 7: Schierato da terzino ma con licenza ad offendere, ed il nostro Paolo non se lo fa certo ripetere due volte arando la propria fascia di competenza.

RONCHI 7: Mostruoso per attenzione e voglia di lottare, non perde un duello che sia uno.

MORRI 7: Giovanissimo ma gioca con l'esperienza di un leader; fisicamente superiore annichilisce gli attaccanti avversari.

FORNARI 7: Sfrutta al meglio le "autostrade" che gli si aprono di fronte arrivando spesso sul fondo; con una di queste discese propizia il raddoppio di Caprioni.

SCALINI 7: Fa filtro e disegna saggiamente le giocate per i compagni: ciak si gira!

BALLARDINI A. 7: Pronti-via e il palo gli nega la rete, poi chiude sapientemente ogni spazio agli avversari; nel finale giocata con tunnel ad un avversario da stropicciarsi gli occhi.

FARNETI 6,5: Finalmente vivace ed intraprendente, si divora un'occasione clamorosa ma nel complesso gioca un'ottima partita.

CAPRIONI 8: Doppietta pesantissima condita da una gara superlativa: è lui l'MVP di giornata.

TASCINI 7: Non brilla per bravura del portiere ospite ma ha l'intelligenza di far brillare i compagni: prezioso!

VARRIALE 7,5: "El Pocho" biancorosso sblocca la gara con il classico "Tir a Gir": Forlì ha il suo nuovo fuoriclasse!

Dal 68° MANARA 6,5: Entra giusto in tempo per servire un cioccolatino a Caprioni che fa tris!

Dal 68° PARI 6: Solita giusta grinta e rabbia agonistica.

Dal 75° ELEONORI 6: Nel finale di gara si aprono gli spazi e gioca in tranquillità.

Dal 75° GASPERONI 6: Vorrebbe segnare e ci prova in ogni modo ma la mira è da aggiustare.

Dall'86° GUERRA n.g.

All. GRAFFIEDI 7: Aveva chiesto un Forlì al massimo e i suoi ragazzi non lo hanno tradito.

VOTO DI SQUADRA 8: Erano anni che non si vedeva un gruppo unito e compatto come quest'anno: chapeau!