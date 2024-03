Le pagelle di Forlì-Lentigione, "Il Re è nudo"!: squadra da 4, spia della riserva accesa Il goal del Forlì è l'autorete di Nava nel finale

Cade ancora il Forlì che dopo Corticella deve leccarsi le ferite anche nel match casalingo contro il Lentigione. Risultato finale di 3 a 1 per la formazione emiliana che espugna il "Morgagni" grazie alle reti di Formato e alla doppietta di Nanni. Il goal del Forlì è l'autorete di Nava nel finale.

PEZZOLATO 5: Costretto per l'ennesima gara a raccogliere troppi palloni in fondo al sacco e quest'oggi non è nemmeno esente da colpe.

VISANI 5: Un assist al bacio dopo una manciata di minuti poi tanta confusione.

TAFA 5: Conferma le difficoltà viste a Corticella; distratto in marcatura e leggero nei contrasti.

DRUDI 4: Costretto a tornare titolare per causa di forza maggiore ma la condizione manca completamente; l'errore grossolano con cui regala la palla a Nanni per il tris è l'emblema della disfatta.

MASINI 5: Anche per lui un ritorno sul manto verde poco fortunato; condizione da ritrovare.

GAIOLA 5: Tanta confusione e poca sostanza; nella ripresa come centrale difensivo rischia molto.

LOLLI 5: Prova a mettere ordine e a dare un senso ad una gara che un senso purtroppo non ha.

PECCI 5,5: Finalmente ritrova la sua posizione naturale da mezz'ala e sicuramente la differenza si vede; la sua gara però dura appena un tempo messo ko da un colpo alla testa.

GRESELIN 4: Lento e prevedibile ha pure oggi sulla coscienza un'occasione clamorosa per segnare ma la getta alle ortiche.

BONANDI 4: Nessuna giocata degna di nota in un pomeriggio da assente ingiustificato.

MERLONGHI 5: Sciupa un'occasione clamorosa dopo appena cinque minuti poi si perde.

Dal 46° BANFI 5: Trottolino rapido e scattante ma poco altro.

Dal 46° GRAZIANI 6: L'unico a prendere la sufficienza per essere entrato subito in partita giocando in modo elementare ma efficace.

Dal 46° BABBI 5: Ultimamente la sua presenza in campo è uguale a quella di un fantasma.

Dal 60° ROSSO 5: Continua a confermarsi l'oggetto misterioso del mercato di riparazione.

Dall'87° MOSOLE n.g.

All. ANTONIOLI 5: Nemmeno alcuni rientri portano giovamento ad una squadra che sta soffrendo questo finale di campionato; urge riprendersi subito per salvare almeno una stagione fino ad ora più che positiva.

VOTO DI SQUADRA 4: Parafrasando un antico modo di dire Italiano, "Il Re è nudo"! Squadra con la spia della riserva accesa soprattutto a livello mentale.