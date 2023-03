Le pagelle di Forlì-Mezzolara: per De Gori è una domenica da dimenticare Risultato finale di 2 a 2 con le reti di Ronchi al 33° ed Elia Ballardini all'82° per il Forlì e di D'Este al 55° e di Dalmonte al 54° per gli ospiti

Un momento del match

Dopo essere passato in vantaggio, il Forlì si deve accontentare di un punto allo stadio "Morgagni" agguantando il pari solo in extremis contro un coriaceo Mezzolara; risultato finale di 2 a 2 con le reti di Ronchi al 33° ed Elia Ballardini all'82° per il Forlì e di D'Este al 55° e di Dalmonte al 54° per gli ospiti

DE GORI 4: Indeciso sulle uscite è da censura con i piedi, una giornata da dimenticare.

RRAPAJ 6,5: Ha gamba e cuore per partire dalla difesa e caricare fino all'area avversaria offrendo assist a grappoli; da un suo tiro il goal di Ronchi.

MAINI 5,5: Titubante in alcuni frangenti come sul secondo goal del Mezzolara quando invece di andare a contrasto, guarda inerme Dalmonte che gli salta in testa.

RONCHI 6,5: Concreto in fase di chiusura e determinante in avanti quando di tacco firma il vantaggio; senso del goal livello Inzaghi!

FORNARI 5,5: Si perde D'Este sul corner che vale il pari del Mezzolara, poi nel mezzo tanta confusione e poca concretezza.

SCALINI 5,5: Lento e macchinoso, soffre nella ripresa il pressing alto degli avversari.

A. BALLARDINI 5,5: Stesso discorso del compagno sopra, una prova incolore con tanti, troppi errori.

PIVA 6: Generoso, tenta spesso la conclusione.

ELEONORI 5,5: Ordinato ma impalpabile, serve qualcosa in più.

CAPRIONI 5,5: Serviva la sua esperienza, un tocco di classe ed invece restiamo a bocca asciutta.

VARRIALE 6: Una sufficienza stiracchiata; prima frazione di alto livello poi scompare dai radar nella ripresa. Nel mezzo un errore a tu per tu con Malagoli che non andava fallito.

Dal 62° FARNETI 5,5: Riceve un paio di "tranvate" che lo inibiscono a dovere.

Dal 62° BIANCHERI 5: Prosegue in un momento della stagione dove non gli riesce proprio nulla

Dal 75° E. BALLARDINI 6,5: Il ritorno in campo del capitano coincide con la sua terza rete stagionale che ci evita così di capitolare.

Dal 75° NARDELLA 5,5: Entra in un momento di confusione generale che non lo aiuta ad emergere.

All. GRAFFIEDI 6: Aveva chiesto di evitare cali di concentrazione ma qualcosa non deve aver funzionato, buona se non altro la reazione.

VOTO DI SQUADRA 6: Si poteva portare a casa qualcosa di più ma per come si era messa come si dice dalle nostre parti, "piutost che gnit, l'è mei piutost".