Le Pagelle di Forlì-Mezzolara: tripletta d'autore, è un Pera da 8

Il Forlì prosegue la sua corsa verso i playoff e batte per 3 a 2 il Mezzolara. Mattatore di giornata Manuel Pera autore di una tripletta mentre per i bolognesi vanno a segno Davtyan e Rossi.



DE GORI 7: Ancora una volta salva in più occasioni capra e cavoli tenendo il Forlì in partita; incolpevole sulle reti.



SEDIOLI 6: Qualche svarione centrale ma nel complesso regge abbastanza bene.



CROCI 6,5: Si guadagna un penalty e da vita a varie scorribande lungo la sua fascia di competenza.



GIACOBBI 6,5: Disimpegna meglio di tutti sulle palle alte, aiutando spesso e volentieri il compagno di reparto.



CARLUCCI 5,5: Dopo l'ottima prova con goal di Livorno, stecca l'esordio davanti al pubblico di casa: si divora un goal da due passi e soffre tantissimo Selleri.



PIVA 5,5: Tanti e troppi errori in mezzo al campo.



GKERTSOS 5,5: Parte forte ma si scioglie come neve al sole; nella ripresa fatica tantissimo.



GIGLIOTTI 6: Prova incolore, si salva in extremis quando confeziona l'assist per il goal vittoria.



BUONOCUNTO 6,5: A fasi alterne ma comunque fondamentale per dare ordine e calma alla manovra.



GASPERONI 6,5: Veloce di gamba e di pensiero, una spina nel fianco per il Mezzolara.



PERA 8: Decima rete in biancorosso, prima tripletta al Morgagni e autentico mattatore di giornata: chapeau!



Dal 57° SABATO 6,5: Angelini lo getta in campo per limitare le discese di Selleri, aiuta nel finale chiudendo ogni varco.



Dal 78° FERRARI n.g.



All. ANGELINI 6,5: Ha parecchie defezioni ma trova comunque l'undici giusto per chiudere positivamente la pratica Mezzolara.



VOTO DI SQUADRA 6: Mezzo voto in meno per come i ragazzi si sono complicati la vita, quando ormai la gara era già in discesa: errore grave ma per fortuna la Dea bendata oggi era dalla nostra parte.