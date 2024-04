Le pagelle di Forlì-Mezzolara, voto 7 alla squadra: i ragazzi non hanno mollato il colpo Torna al successo il Forlì e lo fa battendo per 2 a 0 il Mezzolara; le reti, una per tempo, portano le firme di Merlonghi (27°) e di Maggioli (66°)

L'esultanza di Maggioli

Torna al successo il Forlì e lo fa battendo per 2 a 0 il Mezzolara; le reti, una per tempo, portano le firme di Merlonghi (27°) e di Maggioli (66°).

PEZZOLATO 7: Prodigioso con due interventi salva risultato.

ROSSI 7: Uno stantuffo instancabile lungo la fascia sinistra: tanta corsa e sostanza.

MAGGIOLI 7,5: Timbra una prova gagliarda con una rete da opportunista.

TAFA 6,5: Massima concentrazione e abnegazione, dalle sue parti non si passa.

MASINI 6,5: Propulsore lungo la fascia destra, sforna cross a grappoli.

LOLLI 7: Lotta e corre fino allo sfinimento, col tempo migliorerà la lucidità sottoporta.

GRESELIN 7: Suo l'assist al bacio che stappa la partita.

PECCI 6,5: Quando mette il turbo è imprendibile.

MOSOLE 6: Una bella girata dopo una manciata di secondi poi tanta corsa.

MERLONGHI 8: Una rete da killer che non perdona e il cross per il raddoppio: il "Re" è tornato.

ROSSO 6: Ancora un pò sbiadito ma nel complesso fa il suo.

Dal 46° BABBI 6,5: Entra col piglio di chi vuole essere protagonista e lo fa con la spizzata di testa che porta al raddoppio.

DL 54° PRESTIANNI 6: Mette ordine nelle fasi finali del match.

Dal 61° CASADIO 6- :Poteva forse osare qualcosa in più ma si limita al compitino.

Dal 70 BANFI n.g.

Dall'87° BARBATOSTA n.g.

All. ANTONIOLI 7: Acclamato dal pubblico con tanto di striscione, meriterebbe sicuramente la riconferma.

VOTO DI SQUADRA 7: Le ingiustizie extra campo peseranno è inevitabile, ma almeno i ragazzi non hanno mollato il colpo.