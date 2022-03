Le pagelle di Forlì-Prato: sconfitta immeritata, ma la squadra è viva Sconfitta immeritata per il Forlì che al Morgagni si arrende per 0 a 2 contro il Prato che vince e aggancia i galletti in classifica grazie alle reti di Boganini al 43° e di Maione all'84°

Sconfitta immeritata per il Forlì che al Morgagni si arrende per 0 a 2 contro il Prato che vince e aggancia i galletti in classifica grazie alle reti di Boganini al 43° e di Maione all'84°.

Ravaioli 5,5: Quasi mai impegnato durante il match ma nelle uniche due conclusioni verso la sua porta appare indeciso soprattutto sul raddoppio dove è pure sfortunato su un rimpallo.

Longo 6,5: Falcata da altra categoria, lo fermano solo con le cattive.

Ronchi 7: Mostruoso sulle palle alte, annulla il diretto avversario con grande semplicità.

Pezzi 5: Dargli una insufficienza è quasi ingiusto ma l'errore che regala il vantaggio agli ospiti grida vendetta.

Malandrino 6: Irriconoscibile con la tinta nei capelli, si palesa con la sua solita corsa e spinta sulla fascia.

Rrapaj 5,5: Fatica come interno a trovare gli spazi, avrebbe una buona chance nel primo tempo di esplodere il suo sinistro ma tentenna e spreca.

Buonocunto 5,5: Ha voglia e grinta ma incide poco sulla manovra, Graffiedi lo toglie dopo un tempo.

Ballardini E. 6: Ritrovata la freschezza di un tempo, lotta e corre come un leone.

Gkertsos 6,5: A corrente alternata ma comunque sempre sul pezzo; nella ripresa spostato a sinistra affonda spesso con successo.

Manara 6,5: Un furetto imprendibile, solo la sorte gli è contro negandogli una rete meritata.

Pera 5,5: Vaga per l'attacco dove si procurerebbe pure un penalty solare che solo l'arbitro non vede; troppo poco però per uno come lui.

Dal 46° Scalini 5,5: È ancora alla ricerca della forma migliore dopo un lungo stop e non eccelle in chissà quali giocate.

Dal 61° Borrelli 6: Da il suo apporto al forcing finale riuscendo ad entrare abbastanza bene in partita.

Dal 68° Fabbri 6,5: Molto bene il suo impatto sul match, si conferma un giovane interessante.

Dal 68° Longobardi 7: Ancora una volta toglierebbe le castagne dal fuoco con un super goal, peccato che solo la terna arbitrale non l'abbia ravvisato; il suo ingresso è determinante per schiacciare il Prato in area.

All. Graffiedi 6: La squadra è viva e lo segue alla perfezione, è mancata solo di cattiveria sotto porta.

Voto di squadra 6: È stata una sconfitta è vero ma del tutto immeritata soprattutto alla luce degli episodi che hanno girato le spalle ai galletti: ripartire.