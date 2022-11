Le Pagelle di Forlì-Real Forte Querceta: Caprioni migliore in campo Torna al successo il Forlì che piega per 2 a 1 il Real Forte Querceta grazie alle reti di Caprioni e Manara nella ripresa; per gli ospiti a segno Pegollo per il momentaneo par

L’esultanza a fine gara

Torna al successo il Forlì che piega per 2 a 1 il Real Forte Querceta grazie alle reti di Caprioni e Manara nella ripresa; per gli ospiti a segno Pegollo per il momentaneo pari.

RAVAIOLI 6: Molto bene nel primo tempo quando chiude a valanga su Pegollo, nella ripresa fa correre qualche brivido con due uscite kamikaze.

FORNARI 6,5: Difende bene e con sostanza, nella ripresa si spinge in avanti con convinzione.

RONCHI 6,5: Limita bene Pegollo usando spesso le maniere forti.

MORRI 6,5: Si riscatta dopo la prova opaca di Mezzolara difendendo con nerbo e aggressività.

RRAPAJ 6,5: Il "Paolino nazionale" non tradisce: lotta e sportella procurandosi pure un penalty.

SCALINI 5,5: Macchinoso e meno ispirato del solito, ammonito viene sostituito nella ripresa.

BALLARDINI A. 7: Entra bene nel vivo del gioco specialmente nella ripresa dove trova anche l'assist per il vantaggio.

FARNETI 5,5: Trotterella incidendo poco o nulla, nella ripresa si divora un'occasione da ottima posizione.

CAPRIONI 7,5: È in giornata e lo si vede fin dalle prime giocate; nella ripresa veste i panni di bomber e assist man: fai come ti pare pare pare!

VARRIALE 6,5: Una spina nel fianco veloce e scattante; manca solo il goal.

TASCINI 5: Per impegno meriterebbe qualcosa in più ma l'errore dal dischetto grida vendetta.

Dal 68° PARI 6: Non va per il sottile mettendo gamba e grinta: esce infortunato, speriamo nulla di grave.

Dal 77° MANARA 7: Entra, segna, si fa male ed esce; la sintesi di una giornata che sarebbe perfetta se non fosse per il finale ma ovviamente anche per Nico si spera nulla di serio.

Dal 77° ELEONORI 6: Nel finale trova gli spazi che gli permettono di giocare con calma e intelligenza tattica.

Dall'85° PIVA n.g. Pochi minuti ma il ritorno in campo dopo un lungo infortunio è già una bella notizia.

Dal 92° MARZOCCHI n.g.

All. GRAFFIEDI 7: La vince ancora lui, la vince con i cambi giusti: mago.

VOTO DI SQUADRA 7: Non era facile soprattutto dopo una brutta sconfitta e contro un avversario di assoluto valore ed invece i nostri galletti continuano a stupirci: avanti così!