Le pagelle di Forlì - Sasso Marconi: squadra determinata, biancorossi da 7: La rete per i galletti la mette a segno Longobardi all'84° regalando così tre punti importanti alla formazione di mister Mattia Graffiedi

Bella vittoria del Forlì si impone per 1 a 0 contro il Sasso Marconi; la rete per i galletti la mette a segno Longobardi all'84° regalando così tre punti importanti alla formazione di mister Mattia Graffiedi.

RAVAIOLI 6: Spettatore non pagante, gestisce le uniche minacce verso la sua porta con calma olimpica.

FABBRI 6,5: Molto bene in fase difensiva, gestisce con calma le varie situazioni senza soffrire.

RONCHI 7: Mostruoso sul piano aereo, non sbaglia un intervento.

PEZZI 7: Ago di una bilancia che dal suo ritorno pende sempre di più dalla parte biancorossa: chapeau!

MALANDRINO 6,5: Imbavaglia un avversario veloce e pericoloso come Jassey come bersi un bicchiere d'acqua.

SCALINI 6,5: Testa alta e petto in fuori, mette ordine nelle zone del campo dove la palla scotta; molto bene anche sui corner dove calcia benissimo.

GKERTSOS 7,5: Rullo compressore della fascia destra, trova l'assist per la vittoria con grande intelligenza.

BALLARDINI A. 6,5: Domina il centrocampo andando più volte vicino al goal che non arriva per una questione di centimetri.

BALLARDINI E. 6,5: Prezioso come l'oro, quando c'è da sacrificarsi è sempre il primo.

RRAPAJ 6,5: Sulla sinistra fa il bello e il cattivo tempo, gli è mancata solo la zampata decisiva.

PERA 7,5: Ha l'intelligenza tattica di capire che se per il goal non è giornata, allora si mette al servizio dei compagni per far segnare loro: maestro!

Dal 66° BUONOCUNTO 5,5: Dispiace ma qualche sbavatura di troppo ne pregiudicano la prestazione; si rifarà sicuramente.

Dal 66° MANARA 6: Aumenta la pressione in zona goal facendo abbassare la retroguardia ospite.

Dal 76° LONGOBARDI 7,5: Match winner di giornata! Il giusto premio per l'ormai quarantenne che si allena con la grinta e la passione di un ragazzino: Peter Pan!

Dall'87° BORRELLI n.g.

All. GRAFFIEDI 7: Legge bene il match attaccando alto l'avversario; la vince lui con i cambi.

VOTO DI SQUADRA 7: Squadra determinata e "cazzuta"; di questo passo si può sperare almeno in un finale di campionato importante.