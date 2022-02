Le pagelle di Forlì-Seravezza Pozzi: biancorossi sulle gambe, prestazione da 5,5 Al vantaggio firmato Pera al 41° risponde Mariotti al 67° nella ripresa

Pari casalingo per il Forlì che impatta per 1 a 1 contro il Seravezza Pozzi; al vantaggio firmato Pera al 41° risponde Mariotti al 67° nella ripresa.

RAVAIOLI 6: Recuperato dall'infermeria, continua la sua veloce crescita giocando sicuro e attento; incolpevole sul goal.

MALANDRINO 6: Buona la sua spinta, è suo l'assist per il momentaneo vantaggio.

PEZZI 6,5: "Imbavaglia" Benedetti, bomber toscano, come bersi un bicchiere d'acqua.

LONGO 6: Meriterebbe un voto maggiore per la qualità della sua gara ma il goal divorato sul finire del primo tempo è un peccato capitale!

GKERTSOS 5,5: Ha il serbatoio delle energie in riseva già da qualche settimana, gara ordinata ma nulla più.

BUONOCUNTO 5,5: Come i compagni di reparto viaggia con le spie del motore accese risultando lento ed inefficace.

BORRELLI 5: Altra prova incolore di un centrocampista che pareva fosse arrivato per fare la differenza; peccato la faccia solo in negativo.

BALLARDINI A. 5: Pomeriggio durissimo dove fatica ad entrare in partita; condisce una brutta prova con una espulsione evitabile.

RRAPAJ 6: Motorino quasi inesauribile, fa il bello e il cattivo tempo nella fascia di competenza.

MANARA 5: Tanto fumo e poco arrosto, non incide come potrebbe.

PERA 6,5: Detta giocate e manovre ai compagni, poi dal nulla si inventa una girata di sinistro all'incrocio che vale il prezzo del biglietto.

Dal 62° BALLARDINI E. 5: Nemmeno il suo ingresso sortisce l'effetto sperato, dà l'impressione di essere molto sulle gambe con la fatica per le tante gare che la fa da padrone.

Dal 74° AMADUCCI 5: Non ingrana nemmeno per sbaglio; dopo gli esordi promettenti ora è entrato in una brutta fase involutiva.

Dal 75° RONCHI 6: Si getta nella mischia senza pensarci due volte sportellando a suo modo.

Dall'82° BOCCARDI n.g.

All. GRAFFIEDI 5,5: Squadra sulle gambe e poco reattiva; forse occorre far tirare il fiato a qualcuno.

VOTO DI SQUADRA 5,5: Buon primo tempo, poi nella ripresa il buio totale; serviva vincere ma a volte piuttosto che niente è meglio piuttosto.