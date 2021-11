Le pagelle di Forlì-Tritium, è mancato il cinismo: troppe palle gol sciupate Reti del Forlì con Borrelli dal dischetto e autogoal di Fabiani mentre per gli ospiti vanno a segno Garcia e Messina

Beffa finale per il Forlì che si fa rimontare in pieno recupero dalla Tritium col risultato finale che si attesta sul 2 a 2. Reti del Forlì con Borrelli dal dischetto e autogoal di Fabiani mentre per gli ospiti vanno a segno Garcia e Messina.

DE GORI 6,5: Decisivo in un paio di interventi, nulla può sulle due reti incassate.

PEZZI 6,5: Torna nell'undici titolare dopo un periodo buio; ci mette un pò a riprendere il ritmo ma poi è la solita garanzia difensiva.

BOCCARDI 6,5: Salvataggio sulla linea e tanta esperienza, buon acquisto.

CAPITANIO 6: Forse il più in difficoltà della retroguardia ma comunque efficace e presente.

GKERTSOS 7: Ha nelle gambe la dinamite, le ripartenze palla al piede da stropicciarsi gli occhi.

BALLARDINI 7: Anche questa volta il migliore dei galletti; si prende un rigore salvo poi divorarsi un cioccolatino di Borrelli. Nel finale un calo di tensione che per poco non compromette la gara.

BUONOCUNTO 6,5: Giusto il tempo per prendere le misure ai centrocampisti ospiti, veloci e scattanti, che poi sale in cattedra a dettare i ritmi.

BORRELLI 7: Glaciale dal dischetto, propizia il vantaggio con un suo cross dal fondo: ben fatto.

DOMINICI 6,5: Sfiora la rete in due occasioni; la catena di sinistra con Borrelli funziona perfettamente.

VERDE 5,5: Abulico quasi mai in partita, cerca fortuna da lontano ma la mira è da rivedere.

AMADUCCI 5,5: Perde quasi tutti i duelli aerei; nella ripresa sembra rinsavire poi si divora un goal che avrebbe chiuso il match.

Dal 66° GIACOBBI 6: Col Tritium votato all'attacco, non sfigura e ci mette del suo.

Dal 73° PETRUCCI 6: Ha pochi minuti nelle gambe ma quel tanto che basta per sfornare due cioccolatini che dovevano solo essere spinti in rete.

Dal 75° SCHIRONE 5,5: Ennesima prestazione incolore, fra i grandi bisogna incidere di più.

All. GADDA 6: Il suo Forlì sta bene ed è in salute, pecca solo di cinismo.

VOTO DI SQUADRA 6: Sarebbe stata una gara difficile contro un avversario rivoluzionato e si sapeva, ma il pari grida vendetta soprattutto per tutte le occasioni da goal sciupate.