Le pagelle di Forlì-Victor San Marino: Pezzolato, Babbi e Mosole tra i migliori in campo

Un momento del match

Dopo tre sconfitte consecutive il Forlì torna a fare punti e lo fa battendo per 3 a 0 la Victor San Marino grazie alle reti di Mosole al 44°, di Babbi al 72° intervallate dall'autorete di Pasquino al 54°.

PEZZOLATO 7: Tiene a galla il Forlì con due interventi provvidenziali quando ancora le scorie delle brutte sconfitte aleggiavano fra i compagni, poi a risultato acquisito deve solo amministrare.

ROSSI 6,5: Encomiabile la sua spinta lungo la fascia sinistra; quanto ci è mancato nel momento clou del campionato.

DRUDI 6,5: Torna finalmente su livelli eccellenti giocando pulito e ordinato.

TAFA 6,5: Ruvido e deciso, oggi dalle sue latitudini non sarebbe passata nemmeno una mosca.

MASINI 6,5: Col crescere della condizione fisica, crescono anche le sue prestazioni da vero pendolino di fascia; suo un cross velenoso che induce Pasquino all'autogoal.

GAIOLA 6,5: Gara di lotta e sacrificio, sprona i compagni a dare il massimo per superare le difficoltà.

PECCI 6,5: Non una delle sue gare migliori ma basta dargli mezzo metro di spazio e spacca la partita con una discesa imprendibile col quale offre l'assist per Mosole.

LOLLI 6,5: Il più giovane in mezzo al campo ma con tanta gamba e voglia di giocare.

BONANDI n.g. Nemmeno mezz'ora ed è costretto ad abbandonare il campo.

MERLONGHI 6,5: Fatica tanto forse più del dovuto ma come sempre se non segna, fa segnare come il cross al bacio per il tris.

BABBI 7: Generoso e grintoso, corona la sua ottima gara con un goal da attaccante di razza.

Dal 33° MOSOLE 7: Gettato nella mischia già nel primo tempo, impiega giusto una manciata di minuti per entrare sul taccuino dell'arbitro con la rete che stappa l'incontro.

Dal 78° PRESTIANNI 6: Gestisce i minuti finali a risultato acquisito.

Dall'85° CASADIO n.g.

Dall'85° BARBATOSTA n.g.

All. ANTONIOLI 6,5: Serviva una reazione e questa volta c'è stata, la scelta di Mosole si rivela vincente.

VOTO DI SQUADRA 7: Una vittoria importantissima soprattutto per il morale.