Le pagelle di Giana Erminio-Forlì: i galletti e Graffiedi portano a casa la sufficienza Finisce in parità il big match della ventottesima giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone D tra Giana Erminio e Forlì; al "Città di Gorgonzola"

foto di archivio

Finisce in parità il big match della ventottesima giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone D tra Giana Erminio e Forlì; al "Città di Gorgonzola" le due squadre si dividono la posta in palio col risultato finale di 0 a 0.

DE GORI 7: Si oppone a un Fall straripante con due super parate, si conferma una certezza di questa squadra.

FORNARI 6: Parte malissimo dove viene infilato come il burro, poi nella ripresa prende coraggio, nel mezzo anche un super salvataggio su Fall pronto a segnare.

RONCHI 5,5: Pronti-via e viene "uccellato" in area da Fall, poi nella ripresa lo perde in altre due occasioni che potevano costare carissimo.

MAINI 6: Mezzo voti in più del compagno di reparto perché alla distanza si fa preferire ma quanta fatica anche per lui quest'oggi.

FUSCO 5: L'unica cosa buona è la chiusura alla disperata su Fall dopo appena un minuto poi tanta confusione.

BALLARDINI A. 6,5: Prima da regista poi da mezz'ala ma comunque con buona qualità.

RRAPAJ 7: In un ottimo momento di forma, è lui a suonare la carica nei momenti difficili e a caricarsi i compagni sulle spalle.

PARI 7: Lotta come un leone gettandosi in ogni mischia.

NARDELLA 6: Diligente ed ordinato, non era facile ma la prestazione è buona.

VARRIALE 5: Purtroppo per il Forlì prosegue nel suo momento "no" dove non gli riesce proprio niente: reagire!

CAPRIONI 5,5: Fraseggia bene coi compagni ma è inconcludente.

Dal 66° BIANCHERI 5: Non è al meglio e si vede, il suo ingresso non aiuta come potrebbe.

Dal 66° SCALINI 6: Anche lui a mezzo servizio ma tanto basta per prendere per mano il centrocampo nel finale.

Dal 74° ELEONORI 6: Entra bene in un match sicuramente difficile, giusta mentalità.

Dal 76° PIVA 6: Da vero lottare non si tira indietro quando il gioco si fa duro, nel finale mette un buon pallone che poteva avere miglior sorte.

Dall'86° NEGRIN n.g.

All. GRAFFIEDI 6: Aveva chiesto mentalità e così é stato, purtroppo senza i giusti interpreti fare di più era difficile.

VOTO DI SQUADRA 6: Coraggiosi e con la voglia di lottare; si poteva forse osare qualcosa in più ma nel complesso il risultato è giusto.