Le Pagelle di Prato-Forlì, Pera e De Gori da 8. Splendido il supporto dei tifosi biancorossi

Il Forlì sul sintetico toscano di Montemurlo, batte per 3 a 1 i padroni di casa del Prato e si inserisce momentaneamente in quinta posizione, ultima disponibile per accedere ai playoff. Per i galletti doppietta di Pera e rete di Sabato, per il Prato goal della bandiera di Sanat.

DE GORI 8: Continua la crescita esponenziale di un giovane made in Forlì; miracola da spellarsi le mani beccandosi i complimenti pure del telecronista di casa che lo erge a migliore in campo.

CROCI 7: Attento e senza fronzoli, dalla sua parte non si passa.

SEDIOLI 5,5: Non irreprensibile, buca clamorosamente un paio di volte spalancando una autostrada agli attaccanti ospiti.

GIACOBBI 5,5: Idem con patate al compagno di reparto sopra, la vittoria è anche merito loro sia chiaro ma su alcune situazioni hanno toppato.

SABATO 7: Pare un giovincello, solca la fascia come ai bei tempi, viene premiato sulla corsa da Pera poi lui fa il resto siglando una rete fondamentale.

GIGLIOTTI 5: Nel mezzo dell'ennesima gara anonima, ha pure il tempo di sciupare una rete che avrebbe messo fine anzitempo alla contesa.

PIVA 5,5: Lento e macchinoso, nonostante la giovane età perde il duello fisico contro un marpione trentenne come Spinosa.

BUONOCUNTO 7: Finalmente torna in cabina di regia dipingendo parabole millimetriche per i compagni: ciak si gira!

GKERTSOS 5: Ancora una gara col piglio sbagliato e ricca di errori, una involuzione incomprensibile.

TORTORI 6: Gioca di rimessa dettando tempi e passaggi, è il perno fondamentale del Forlì.

PERA 8: Con la doppietta odierna sale a 12 reti in biancorosso, in una manciata di mesi: altra categoria!

Dal 73° CARLUCCI 6: Grintoso e generoso, positivo il suo ingresso.

Dal 77° FERRARI 6: Propizia con una sua giocata la terza rete dei galletti, il Forlì ha bisogno anche di lui.

Dal 90° LONGOBARDI n.g.

All. ANGELINI 7: Cambia ancora tattica giocando di rimessa e cercando il colpo a sorpresa, con un pò di fortuna gli riesce tutto.

VOTO DI SQUADRA 7: Vittoria pesante che rilancia le ambizioni playoff dei galletti che non si fanno scappare l'ultimo treno possibile per dare un senso alla stagione.

TIFOSI DEL FORLÌ 10: Finalmente dopo mesi e mesi un manipolo di eroi ritorna a seguire i biancorossi anche lontano dal Morgagni, cantando e sostenendo i ragazzi sotto un sole cocente per tutto il match: la vittoria la giusta ricompensa!