Le pagelle di Progresso-Forlì: 8 per il bomber 'eterno' Manuel Pera. Voto di squadra 6 Non va oltre il pari il Forlì che contro il Progresso deve accontentarsi di un 2 a 2; doppietta di Pera per i galletti mentre per la formazione bolognese a segno Ferraresi e D'Amuri

Graffiedi

RAVAIOLI 5,5: L'indecisione che dà il vantaggio ai padroni di casa è da errore scolastico vista la giovane età, si riscatta in parte nella ripresa con un salvataggio sulla linea miracoloso.

MALANDRINO 5,5: La velocità di Cantelli lo manda spesso in confusione, meglio nella ripresa quando gli prende le misure.

CAPITANIO 5: Lento e macchinoso, perde troppi duelli aerei; nella ripresa buca clamorosamente ma per fortuna Ravaioli ci mette una pezza.

PEZZI 5: Dopo l'ottima prova nel derby, una prestazione grigia condita dal qui pro quo con Ravaioli che regala il goal a D'Amuri; troppi errori di imprecisione.

LONGO 6,5: Ha la falcata di un cavallo e la sfrutta al meglio come nel goal del vantaggio quando arriva su un pallone impossibile.

BALLARDINI E. 5,5: Poco incisivo e mai pericoloso, giornata con le pile scariche.

PIVA 5,5: Lotta ma non brilla, poteva fare di più.

SCALINI 6: La squadra non gira e lui fatica a dargli ritmo, ma nel complesso non ha sbavature e sbaglia poco.

BALLARDINI A. 5,5: Ha tecnica sopraffina e i terreni imperfetti non lo aiutano; urla, sgomita e lotta ma combina poco.

GKERTSOS 5,5: Doveva fare da spalla a Pera ed invece si perde in dribbling impossibili; non sfrutta la sua velocità perdendo spesso l'attimo giusto.

PERA 8: Fortunatamente ci salva da una sconfitta pesante da digerire; sforna due gioielli del suo repertorio e per poco non trova il tris: eterno!

Dal 62° RRAPAJ 6: Da più spinta in avanti, dai suoi piedi parte la ripartenza per il definitivo pari.

Dal 62° FABBRI 6: Si spinge spesso lungo la fascia trovando cross interessanti.

Dal 75° LONGOBARDI 5: Non riesce ad incidere, troppo falloso finisce ammonito.

Dall'83° BUONOCUNTO n.g.

Dal 92° RONCHI n.g.

All. GRAFFIEDI 6: La pareggia con i cambi che danno la svolta alla manovra.

VOTO DI SQUADRA 6: Partenza ottima, poi trovato il vantaggio si è spenta la luce e per poco non ci scappa la frittata; bravi comunque almeno a riprenderla perché altre volte si sarebbe perso: si poteva però fare di più.