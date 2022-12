Le pagelle di Ravenna-Forlì, si vince e si perde tutti insieme: la voglia non è mancata Vantaggio biancorosso firmato Amedeo Ballardini al 14° poi Marangon all'80° e Melandri al 92° regalano tre punti agli uomini di mister Massimo Gadda.

Il rigore del Forlì (foto di Massimo Argnani)

Sconfitta amara per il Forlì che nel derby contro il Ravenna cede per 2 a 1. Vantaggio biancorosso firmato Amedeo Ballardini al 14° poi Marangon all'80° e Melandri al 92° regalano tre punti agli uomini di mister Massimo Gadda.

DE GORI 7: Il "Benelli" lo esalta replicando come anno scorso con una prestazione mostruosa; para l'impossibile poi si deve arrendere a due magie.

FORNARI 6,5: La sua uscita anzitempo per infortunio mette in mostra tutto il lavoro fatto fino a quel momento per arginare clienti scomodi; senza di lui una voragine sulla fascia che il Ravenna ha sfruttato per vincere.

RONCHI 6: Sportella a più riprese lottando come sempre ma non basta.

MAINI 5,5: Prova a serrare i ranghi ma si perde Guidone troppo spesso che per fortuna del Forlì ha le polveri bagnate.

RRAPAJ 7: Vive il derby come un vero forlivese "col coltello tra i denti"; spinge, lotta, soffre e non molla mai.

SCALINI 5,5: Molto bene nel primo tempo dove mette ordine e dipinge, poi nella ripresa quando il quadro si sporca sprofonda nel fango.

BALLARDINI A. 7: Glaciale dal dischetto, mette anima e cuore in un derby sfortunato.

FARNETI 7: Finalmente una prestazione gagliarda; si getta a capofitto nella lotta riuscendo a giocare a calcio in un campo di patate.

CAPRIONI 6,5: È il più ispirato e le occasioni partono tutte dai suoi piedi; prima sfiora l'incrocio, colpisce la traversa poi si procura un penalty.

PIVA 5,5: Il campo pesante non lo aiuta soprattutto dopo un lungo infortunio quando la condizione fisica non è ancora al meglio.

VARRIALE 6,5: Imprendibile finché il campo tiene, poi all'aumentare della melma finisce la benzina; sotto porta urge essere più determinanti per non vanificare il resto delle prestazioni.

Dal 50° MORRI 5: Da terzino soffre l'inimmaginabile, offrendo spesso il fianco alla rimonta giallorossa.

Dal 73° FUSCO 5: Stesso discorso del compagno sopra, il Ravenna spinge sulla sua fascia di competenza e sfonda.

Dal 78° PARI 5: Entra nel tentativo di arginare un Ravenna sempre più arrembante ma evidentemente non ci riesce.

Dall'85° GASPERONI n.g.

All. GRAFFIEDI 6: Mette in campo il meglio a disposizione, poi però quando è il momento di cambiare marcia la coperta é corta.

VOTO DI SQUADRA 5,5: Si vince e si perde tutti insieme come ogni domenica; brucia è chiaro ma l'atteggiamento e la voglia non sono di certo mancati.