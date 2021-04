Le Pagelle di Real Forte Querceta-Forlì: finalmente il gol del capitano. Tortori è in salute

Non trova la vittoria ma col pareggio esterno sul campo del Real Forte Querceta, prosegue la serie di risultati utili consecutivi per il Forlì. In Versilia risultato finale di 1 a 1 con le reti di Buonocunto per i galletti e col pari di Doveri per i padroni di casa.

DE GORI n.g.: Esce incredibilmente senza voto: mai una parata, mai un intervento degno di nota, ha solo la sfortuna di incassare una rete su cui non poteva fare nulla.

CROCI 6: Copre maggiormente la sua zona cercando di aiutare il più giovane compagnio di corsia Piva.

SABATO 6: Argina con fatica le avanzate toscane ma nel complesso regge l'urto.

BIASIOL 6: Deve mettere tutto il suo fisico e la sua esperienza per arginare Di Paola che tenta in tutti i modi di mandarlo a farfalle.

GKERTSOS 6,5: Nonostante giochi a 50 metri dalla porta è sempre lui ad essere uno dei più propensi ad arrivare sul fondo per un cross.

BUONOCUNTO 7: Finalmente il capitano si regala una soddisfazione personale dopo le belle prestazioni fin qui disputate, sua la rete dei galletti!

PIVA 5: Ammonito quasi subito, stenta a trovare gioco e spazi.

GIGLIOTTI 6,5: Si riscatta dopo le giornate di squalifica con una prova tutta corsa e tecnica; peccato che per pochissimo non trovi anche un goal meritato.

BALLARDINI 6: Essenziale ma nulla più, non proprio un passaggio a vuoto ma un leggero passo indietro dopo la bella gara di domenica.

TORTORI 6,5: È in salute e si vede, il Forlì vola sulle sue giocate.

FERRARI 6: Orfano del compagno di reparto Pera, fuori per un problema muscolare, ha le polveri bagnate ma è comunque utilissimo alla manovra.

Dal 65° GIACOBBI 5,5: Il suo ingresso doveva coincidere con una maggiore attenzione in fase difensiva, cosa che però non si è verificata.

Dal 73° BEDEI n.g. Non pervenuto.

Dap 79° LONGOBARDI 6: Ci prova fino all'ultimo a trovare la zampata vincente ma trova sulla sua strada un Adornato in giornata top.

Dall'83° GASPERONI n.g.

All. ANGELINI 5,5: La squadra domina in lungo e in largo passando pure in vantaggio ma la scelta di chiudersi a mezz'ora dalla fine è masochista.

VOTO DI SQUADRA 6,5: Si l'errore sul goal pesa sull'economia del risultato, ma la squadra è apparsa determinata e consapevole della propria forza: un pari esterno non va mai buttato.