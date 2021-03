Le Pagelle di Sammaurese-Forlì, si salva solo Pera. Squadra da voto 2

Il "Macrelli" di San Mauro resta ancora un tabù per il Forlì di mister Giuseppe Angelini, che soccombe sotto i colpi di una cinica Sammaurese per 3 a 1. Le reti dei padroni di casa ad opera di Bonandi al 3° e di Manuzzi al 10° e 75°, nel mezzo la prima rete in biancorosso di Pera al 26°.

STELLA 4: Pasticcia sulla seconda rete, non irreprensibile sulla prima, giornata da dimenticare!

MARZOCCHI 5: Ha sulla sua fascia due clienti scomodi come Bonandi e Scarponi che lo mettono in grande difficoltà.

GIACOBBI 4: Colpevole anche lui sulla seconda rete, balla come tutta la linea difensiva.

SABATO 4,5: Si unisce all'errore generale sul goal di Manuzzi, si fa sorprendere da pivello.

CROCI 6: L'unico che si salva per il rotto della cuffia, lotta e sgomita fino alla fine.

BALLARDINI 4: L'entrata scomposta su Scarponi gli costa una espulsione sacrosanta quanto grave ai fini del risultato.

BUONOCUNTO 4: Si perde Bonandi sul primo goal ed atterra Manuzzi per il penalty finale: c'è da aggiungere altro?

GIGLIOTTI 3: Inconcepibile perdere la testa in una gara che si poteva ancora recuperare; si fa espellere per proteste chiudendo di fatto ogni speranza.

TORTORI 5: Troppo poco l'assist per la rete di Pera, nel mezzo tanti e troppi errori.

PERA 6: Sigla la prima rete in biancorosso e si sacrifica anche in fase difensiva: cose da pazzi!

FERRARI 5: Abulico e spaesato, non aiuta la squadra come lui sa fare finendo risucchiato nel vortice giallorosso.

Dal 57° SEDIOLI 5: C'è poco da fare, ormai la frittata è fatta, si limita a portare a termine la gara.

Dal 68° CARLUCCI n.g.

Dal 75° LONGOBARDI n.g.

Dal 76° GKERTSOS n.g.

All. ANGELINI 4: Si sgola chiedendo il lancio lungo sulle punte, cosa che non viene puntualmente fatta: ma cosa ha preparato in settimana?

VOTO DI SQUADRA 2: Inaccettabile subire nel doppio confronto ben otto reti da una squadra che lotta esclusivamente per la salvezza: la mentalità è tutto a questi livelli.