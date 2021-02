Le pagelle di Seravezza - Forlì: in difesa non si salva nessuno, bene Pozzebon e Gasperoni

Non bastano Gasperoni e Pozzebon, il Forlì cade per 3 a 2 sotto i colpi di una modesta, ma più cinica, Seravezza Pozzi, formazione versiliese dell'ex Stefano Castellani.



STELLA 5: Alterna buone parate a scelte discutibili, sulla seconda rete ha qualche responsabilità.

CROCI 5: Invece di farsi valere, soccombe contro un avversario modesto.

SEDIOLI 4,5: Giornata storta dove perde le sue certezze commettendo la frittata sul terzo goal.

GIACOBBI 4,5: Surclassato dal diretto avversario, va a braccetto col compagno di reparto in una giornata da dimenticare.

MARZOCCHI 5,5: Il migliore del reparto difensivo ma poco di più; affonda solo una volta trovando l'assist per Gasperoni.

BALLARDINI 5: Tanto fumo e poco arrosto, non incide come potrebbe.

CORIGLIANO 5: Evanescente nella prima frazione, qualcosa in più nella ripresa ma comunque deludente.

BUONOCUNTO 5: Causa l'ennesimo rigore che ci taglia le gambe.

GIGLIOTTI 6: Si procura non uno ma ben due rigori ma per il direttore di gara non c'è nulla.

GASPERONI 6,5: È in stato di grazia e si vede da come ragiona calcio, sigla la sua quarta rete stagionale.

POZZEBON 6,5: Con una perla di rara bellezza al minuto 71° da l'illusione della rimonta che purtroppo non si concretizza.

Dal 66' ZABRE 5: Gettato nella mischia combina poco o nulla.

Dal 70 GKERTSOS 5: rientra dall'infortunio ma non è ancora al 100%.

Dal 78' FERRARI n.g.

Dal 78 CARLUCCI n.g.

All. ANGELINI 5: Approccio alla gara da dimenticare, troppo tardi tentare il tutto per tutto nella ripresa.

VOTO DI SQUADRA 4,5: Persa l'ennesima gara contro formazioni di bassa classifica, di questo passo si può solo lottare per non retrocedere.