Le pagelle di Victor San Marino-Forlì: "Re Mario" genera vittorie, Merlonghi è da 8 Vittoria sul difficile campo della Victor San Marino; per i galletti a segno Merlonghi al 35° e 52° (rig.) e Babbi al 77°, mentre per i padroni di casa la rete è siglata da Arlotti all'84°

Nella foto Merlonghi

Torna al successo il Forlì che si impone per 3 a 1 sul difficile campo della Victor San Marino; per i galletti a segno Merlonghi al 35° e 52° (rig.) e Babbi al 77°, mentre per i padroni di casa la rete è siglata da Arlotti all'84°.

PEZZOLATO 6- : Bene nella prima frazione quando si oppone su un tiro velenoso di Sabba, poi però nella ripresa col risultato in saccoccia si rilassa troppo non leggendo bene una palla che sembrava fuori ed invece la ritrova in fondo al sacco.

MASINI 6: Chiude con ordine e precisione ma nel finale cade anche su un pallone velenoso che propizia poi la rete dei padroni di casa.

DRUDI 6: Gioca con calma ed eleganza ma sbaglia qualche appoggio di troppo che potevano costare caro.

MAGGIOLI 7: Ammonito dopo appena due minuti di gioco, non cambia atteggiamento e "ringhia" per tutta la gara annientando il pericolo numero uno D'Este.

ROSSI 6,5: Sarà un caso ma con lui in campo il Forlì va e vince; un classe 2005 incredibile per rendimento e bravura!

GAIOLA 7: Forse non avrà le doti di Pirlo nel trovare la giocata impossibile ma ha sicuramente la "garra" di Gattuso; diga invalicabile a centrocampo!

PRESTIANNI 6,5: Seconda consecutiva da titolare e seconda buona prestazione di un ragazzo sicuramente interessante che fino ad ora aveva trovato poco spazio.

CASADIO 6: Ci prova con un diagonale velenoso dopo una manciata di minuti poi tanto lavoro sporco.

GRESELIN 7,5: La vittoria odierna parte tutta dai suoi piedi prima con un doppio assist e poi guadagnandosi un rigore; come diceva George Clooney: "what else?"

MERLONGHI 8: Se per Talete il principio generatore di tutto era l'acqua, per il Forlì non c'è dubbio che chi genera vittorie è "Re Mario"; doppietta d'autore che suggella ancora una volta la sua importanza all'interno di questo Forlì!

MOSOLE 5,5: Forse il meno brillante in una domenica perfetta.

Dal 57° BONANDI 6,5: Ovviamente è ancora alla ricerca della forma migliore ma non ha certo dimenticato i colpi di classe!

Dal 75° BABBI 7: Dopo due minuti dal suo ingresso in campo timbra subito il cartellino con una girata imparabile: senso del goal livello Inzaghi!

Dall'80° PECCI 6: Si getta nella mischia a testa bassa.

Dall'86° TAFA 6: Entra per difendere il risultato con ogni mezzo e non se lo deve di certo far ripetere.

All. ANTONIOLI 7: Gara praticamente perfetta su un campo dove nessuno aveva ancora strappato l'intera posta.

VOTO DI SQUADRA 7,5: Il derby col Ravenna ha restituito le giuste certezze, oggi il giusto risultato oltretutto contro un avversario che dalla sua aveva tutti i favori del caso.