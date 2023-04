Le pagelle di Forlì-Sammaurese: squadra da 7, un successo voluto e cercato da tutti Galletti che ritornano prepotentemente in zona playoff grazie all'autorete di Manfroni all'11°, Varriale al 46° e Rrapaj al 55°

Torna alla vittoria il Forlì che vince per 3 a 1 nel derby contro la Sammaurese; galletti che ritornano prepotentemente in zona playoff grazie all'autorete di Manfroni all'11°, Varriale al 46° e Rrapaj al 55°, per gli ospiti la rete della bandiera porta la firma di Berardi al 58°.

DE GORI 7,5: "Super Dego" si conferma ancora una volta un para rigori ipnotizzando Matulli dal dischetto; nel mezzo una gara praticamente perfetta.

FORNARI 6,5: Ha un cliente rapido e veloce ma lo gestisce con calma ed intelligenza tattica; molto bene in fase di spinta.

MORRI 6,5: Ruvido ed efficace, prova di spessore.

MAINI 7: Ministro della difesa biancorossa, predica calma e raziocinio.

RRAPAJ 7,5: Prima rete stagionale per il "Paolino nazionale" che raccoglie il giusto premio dopo una stagione giocata sopra le righe: clonatelo!

SCALINI 6,5: Ispirato e motivato, gara di sostanza macchiata da una ingenuità veniale sul fallo da rigore per la Sammaurese.

A. BALLARDINI 6,5: Esce stremato dopo un match giocato con grande attenzione e ordine.

CAPRIONI 7: Giocare alle spalle dei due attaccanti lo esalta e gli permette di trovare i giusti spazi per fare male, gli manca solo il goal.

ELEONORI 6,5: Sacrificio e tanta corsa, sono questi i compiti che il mister gli chiede e "Dodo" li esegue puntualmente; propizia il vantaggio con un cross velenoso.

VARRIALE 7,5: Il "Pocho" da buon partenopeo sente profumo di scudetto e si esalta in campo al pensiero del tricolore; per non farsi mancare nulla si regala la rete del raddoppio che stende mentalmente la Sammaurese.

COGNIGNI 6,5: Vince tutti i duelli di testa poi serve di tacco Varriale per il goal del raddoppio.

Dal 65° PARI 6: Le praterie nel finale facilitano il suo compito; si fa notare in fase di interdizione e spinge bene in avanti.

Dal 65° NARDELLA 6: Quando entra non è mai banale, anche se non inventa chissà cosa.

Dal 73° PIVA n.g.

Dal 78° BIANCHERI n.g.

Dall'83° MARZOCCHI n.g.

All. GRAFFIEDI 7: Buono l'approccio al match e la conseguente gestione, serviva la vittoria ed è puntualmente arrivata.

VOTO DI SQUADRA 7: Un successo voluto e cercato da tutto il gruppo; ancora una volta la conferma che con la forza del gruppo si può superare qualsiasi ostacolo.