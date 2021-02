Le Pagelle di Marignanese-Forlì, biancorossi sterili: voto di squadra 2

Uno sterile Forlì crolla sotto l'uno-due di una modesta Marignanese, che vince per la prima volta in campionato nel proprio stadio e inghiotte il Forlì nelle zone calde della classifica. Vantaggio Forlì firmato Ballardini poi Garavini e Docente ribaltano il match.

DE GORI 5: Colpevole sul secondo goal, non impeccabile durante il match dove appare troppo distratto in alcuni frangenti.

ZAMAGNI 6: Le sue folate sono l'unico segno di vita per un Forlì che in avanti non punge.

SEDIOLI 5: Si becca una ammonizione sciocca contro un avversario inesistente.

SABATO 5: Si fa sorprendere da Docente che firma la vittoria, errore non da lui.

GKERTSOS 5: Nelle ultime uscite è troppo spesso distratto in fase difensiva e poco efficace in fase offensiva.

PIVA 5,5: Buona la sua conclusione in porta nel primo tempo ma poi poco altro.

BUONOCUNTO 5,5: La palla gira sempre dai suoi piedi ma se non verticalizzi mai non concludi niente.

GIGLIOTTI 5: Preso come giocatore di categoria superiore, si aspetta ancora che lo dimostri.

GASPERONI 6: Ispirato e voglioso di fare contro la sua ex squadra, suo l'assist del vantaggio.

BALLARDINI 6: Continua ad essere schierato fuori ruolo ma si sacrifica, non sbaglia nella ripresa dove firma il vantaggio.

FERRARI 5: Predica nel deserto è vero ma pure lui ci mette del suo non segnando nemmeno da un metro dalla porta.

Dal 71° CROCI 5: Nulla da segnalare se non che non ci si accorge del suo ingresso in campo.

Dal 76° CORIGLIANO 5: Qualche tiro velleitario e poco altro, troppo poco per cambiare volto alla partita.

Dal 76° POZZEBON 5: Non incide, non ingrana, continua meteora.

Dall'85° MARZOCCHI n.g.

All. ANGELINI/GRAZIANI 4: Col mister squalificato tocca a Ciccio digerire questo amarissimo boccone: no comment!

VOTO DI SQUADRA 2: Inaccettabile, inammissibile! Ennesima stagione da dimenticare ad appena un terzo di campionato! Urge salvarsi il prima possibile!