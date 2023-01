Le Pagelle di Prato - Forlì, il miglior in campo è De Gori: ai biancorossi è mancata solo la zampata decisiva Finisce a reti inviolate il big match della terza giornata di ritorno del campionato Nazionale Dilettanti girone D: Prato e Forlì non vanno oltre lo 0 a 0

DE GORI 8: Anche in questa stagione si conferma una garanzia di questo Forlì; sua la prestazione migliore di giornata dove con abilità e bravura si oppone agli attacchi pratesi.

FORNARI 6,5: Gara gagliarda fatta di tanta corsa e voglia di combattere.

RONCHI 6: Fatica a tenere Diallo che più volte gli sfugge ma riesce per fortuna sempre a rimediare.

MAINI 7: Elemento di spessore di questo Forlì che non può rinunciare al suo centrale di difesa; elegante ed efficace, chiude con intelligenza ogni falla.

RRAPAJ 6,5: Propulsore instancabile, dai suoi piedi partono due assist al bacio che Biancheri e Amedeo Ballardini sciupano clamorosamente.

BALLARDINI A. 6,5: Come detto sopra si divora una buona occasione nella ripresa ma vederlo giocare è uno spettacolo per gli occhi: testa alta, palla tra i piedi ed il Forlì gira che è un piacere.

PARI 6: Un pò meno brillante rispetto alle ultime gare dove ha dimostrato grande personalità ma nel complesso fa il suo.

BALLARDINI E. 5,5: Finalmente di nuovo titolare dopo mesi travagliati, complice un ginocchio dolorante, deve ritrovare la giusta condizione.

ELEONORI 6: Il biondo ragazzo forlivese non demerita ma dimostra tanta convinzione e abnegazione.

VARRIALE 7: Imprendibile, immarcabile, lo "scugnizzo" mette in campo tutto il suo repertorio, manca solo la rete.

BIANCHERI 5,5: Più impreciso del solito sul quale poi pesa come un macigno l'errore sotto porta dopo appena 5' minuti dove poteva fare sicuramente meglio.

Dal 60° PIVA 6: Lotta e sgomita, entra bene nel match.

Dal 60° CAPRIONI 6: Tenta di dare ordine alla manovra soprattutto in avanti.

Dall'81° COGNIGNI n.g.

All. GRAFFIEDI 6,5: Personalità e gioco palla a terra, i ragazzi lo seguono alla lettera dimostrando come questa squadra possa far parte delle "big".

VOTO DI SQUADRA 6,5: È mancata solo la zampata decisiva ma di certo non la prestazione che come sempre è stata di gruppo.