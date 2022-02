Rimini-Forlì, tutti male. Sufficiente per Longo che esordisce col goal della speranza Derby amaro per il Forlì che soccombe per 4 a 1 contro il Rimini capolista; padroni di casa a segno con Gabbianelli (doppietta), Tonelli e Greselin, mentre per i galletti il goal della bandiera lo firma Longo.

STELLA 5: Gettato nella mischia per il forfait di De Gori, viene impallinato da ogni dove subendo tre reti in una manciata di minuti.

MALANDRINO 4,5: Balla e traballa in avvio procurando il penalty che spezza l'equilibrio; col passare dei minuti prova a farsi pericoloso spingendosi in avanti.

LONGO 6: Bagna l'esordio in biancorosso con il goal della speranza; dopo un anno senza giocare ha fatto anche troppo.

RONCHI 6: Imbriglia e annulla bomber Mencagli, cerca gloria in avanti ma il suo colpo di testa non ha fortuna.

BALLARDINI E. 4,5: Costretto a giocare fuori ruolo, ha un cliente difficilmente marcabile come Piscitella che lo umilia a ripetizione.

GKERTSOS 4,5: Si divora una palla goal clamorosa alla mezz'ora poi per il resto il nulla!

PIVA 4,5: Troppo lento e prevedibile è sempre in affanno.

BUONOCUNTO 4,5: Ha sulla coscienza l'errore che porta al raddoppio del Rimini, tenta di rimediare strada facendo ma non è giornata.

BALLARDINI A. 6: L'unico in mezzo al campo a cercare la giocata ma purtroppo per il Forlì predica nel deserto.

RRAPAJ 5,5: Qualche lampo dei suoi e poco altro, gara tutta in salita.

PERA 5: La squadra fatica a rifornirlo e lui finisce intrappolato fra le maglie riminesi.

Dal 60° MANARA 5,5: Utile in fase di ripiego ma nulla più.

Dal 60° AMADUCCI 5: Gli avversari hanno tutt'altro passo e Matteo si perde.

Dal 72° LONGOBARDI n.g.

Dall'87° BOCCARDI n.g.

All. GRAFFIEDI 5: Squadra decimata e rivisitata, ma stavolta l'alchimia non funziona soprattutto in avvio.

VOTO DI SQUADRA 5: Risultato pesante ma con alcune attenuanti; voltare pagina e pensare alla prossima.