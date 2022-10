Super Tascini, Forlì protagonista del campionato Sono punti pesantissimi quelli che il Forlì agguanta sul campo della Pistoiese tornando così alla vittoria dopo lo stop contro la Giana Erminio

Le reti per i galletti portano le firme di Amedeo Ballardini e di Tascini che valgono il 2 a 0 finale.

RAVAIOLI 7: Pronti-via e miracola due volte salvando capra e cavoli poi nella ripresa anministra senza problemi; magari da correggere qualche rinvio coi piedi.

FUSCO 6,5: Respinge con le buone e con le cattive le folate lungo la sua fascia di competenza, regala anche l'assist per il raddoppio: solido!

MORRI 6,5: Ultimo arrivato in casa biancorossa, mister Graffiedi lo sceglie per sostituire Maini ed il giovane Enrico (classe 2003) si carica sulle spalle la difesa Romagnola rendendola finalmente impenetrabile.

RONCHI 6,5: Affianca con la sua esperienza Morri, vince ogni duello col suo strapotere fisico.

FORNARI 6: Prima frazione dove fatica più del dovuto contro la velocità degli avversari, nella ripresa serra i ranghi e finalmente chiude ogni spazio.

SCALINI 6,5: Le sue geometrie orchestrano le giocate dei galletti, fondamentale sulle palle ferme.

Cap. BALLARDINI A. 7: Glaciale dal dischetto, mette anche oggi il suo zampino in questo blitz pesantissimo.

CAPRIONI 6,5: Ha la capacità di giocare abilmente fra le linee toccando una miriade di palloni, tutti sapientemente giostrati.

FARNETI 5,5: Troppi errori specialmente in avvio di gara che potevano far male, sopperisce con corsa e grinta ma serve qualcosa in più.

VARRIALE 6,5: Indiavolato ed imprendibile, lo fermano solo con le cattive.

TASCINI 8: Lotta, segna (gran colpo di testa) e si guadagna pure il penalty che sblocca la contesa: finalmente!

Dal 68° RRAPAJ 6: Entra per amministrare il vantaggio, svolge il suo compito senza problemi.

Dal 76° PARI 6: Ringhia in mezzo al campo per spegnere le ultime velleità di rimonta dei padroni di casa.

Dall'82° GASPERONI n.g.

Dall'85° MARZOCCHI n.g.

All. GRAFFIEDI 7: Dice di non voler guardare la classifica ma ormai non può più nascondersi, il suo Forlì ha le carte per recitare un ruolo da protagonista.

VOTO DI SQUADRA 7: Il giusto premio per un gruppo che lotta unito e compatto in ogni partita; meritano ampiamente il supporto del pubblico: believe!