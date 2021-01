Le pagelle di Pro Livorno-Forlì: squadra buona per un tempo ma in riserva alla distanza

Dopo quattro turni positivi si interrompe il filotto del Forlì, che perde per 3 a 1 contro la Pro Livorno; per gli ospiti a segno Rossi, Costanzo e autorete di Gkertsos, mentre per i galletti è sempre Gkertsos l'autore della rete della bandiera.

DE GORI 5,5: Qualche responsabilità sui goal, ma nulla di trascendentale.

ZAMAGNI 5,5: Propositivo ma in difficoltà con un cliente come Camarlinghi che gli fa vedere i sorci verdi.

BIASIOL 6: Anche in una giornata storta si distingue per solidità e determinazione.

SABATO 6: Idem con patate del compagno sopra, la coppia difensiva è ormai fatta.

GKERTSOS 5,5: Gioia e dolore di un match sfortunato, sigla la rete della speranza e l'autorete della fine.

GIGLIOTTI 6: Non ci sta a perdere e "ringhia" su ogni pallone mettendo sempre il giusto atteggiamento.

PIVA 5: In difficoltà anche lui oggi, spesso fuori tempo.

BUONOCUNTO 5,5: Primo tempo sotto tono, molto meglio nella ripresa; il fallo sul penalty pesa sulla prestazione.

GASPERONI 5,5: Parte vispo e scattante ma si perde alla distanza nel fango del "Morgagni".

TORTORI 5: Impalpabile per lunghi tratti, le gare ravvicinate iniziano a farsi sentire.

FERRARI 5: Segna dopo tre minuti ma in off side, poi però cala vistosamente scomparendo dai radar.

Dal 56° BALLARDINI 5: Non incide più di tanto il suo ingresso.

Dal 65° CORIGLIANO 5,5: Bene l'azione che porta al goal del Forlì dove ci mette lo zampino, ma poi poco altro.

Dal 72° ZABRE 5: Esordio in stagione carico di aspettative, ma tocca una mezza palla.

Dal 73° BATTAGLIA 5: Gioca fuori ruolo e si vede, ci mette impegno ma nulla più.

Dall'89° POZZEBON n.g.

ALL. ANGELINI 5: Squadra buona per un tempo ma in riserva alla distanza, forse un turnover più ampio poteva aiutare.

VOTO DI SQUADRA 5,5: Generosi e vogliosi di fare bene, ma quando inizia a mancare l'ossigeno poi escono fuori delle sconfitte che non ti aspetti.