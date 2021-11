Ravenna-Forlì, le pagelle: De Gori da 8 nonostante la sconfitta Derby amaro per il Forlì che perde per 2 a 1 a Ravenna. Al vantaggio dei galletti firmato Gkertsos, rispondono Haruna e Antonini per i bizantini.

Derby amaro per il Forlì che perde per 2 a 1 a Ravenna. Al vantaggio dei galletti firmato Gkertsos, rispondono Haruna e Antonini per i bizantini.

DE GORI 8: Ipnotizza Saporetti dal dischetto dopo una manciata di minuti e tiene vivo il Forlì per tutto il match con un paio di interventi prodigiosi.

PEZZI 5,5: Fatica sulla velocità di Saporetti e spesso è in affanno.

BOCCARDI 5: Perde il duello con Guidone soprattutto sulle palle alte.

CAPITANIO 5,5: Si fa ammonire dopo pochi minuti per una sciocchezza, deve giocare una ripresa col freno a mano tirato per non rimediarne un altra.

FABBRI 5: Soffre il suo avversario che spesso lo salta.

BALLARDINI 6,5: Sente la gara particolarmente e lotta per tutto il match; è lui che proprio all'ultimo offre un cioccolatino per Dominici che sciupa.

BUONOCUNTO 6: Spesso raddoppiato, è meno preciso del solito ma sempre in partita.

BORRELLI 4,5: L'unica cosa buona è il cross per il raddoppio di Petrucci annullato per fuorigioco ma per il resto non incide.

GKERTSOS 7: Letale dopo 18° minuti quando di testa firma il vantaggio, poi il solito propulsore di destra.

PETRUCCI 7: Finalmente ritorna in campo e si vede: classe e tecnica sopraffina, finché gli regge il fiato regge anche il Forlì.

AMADUCCI 4,5: Solo contro tutta la difesa del Ravenna viene più volte rimbalzato poi si scoraggia e sbaglia pure le palle più facili.

Dal 65° RRAPAJ 6: Altro ex di turno e di rientro dopo la quarantena preventiva, da più spinta sulla fascia sinistra arrivando spesso sul fondo.

Dal 71° LONGOBARDI 5: Gadda lo lancia nella mischia alla ricerca di una zampata vincente che non arriva.

Dal 79° SCHIRONE n.g.: Le sue gare durano sempre pochi minuti, difficile farsi notare...anche se lui ci mette del suo.

Dall'82° DOMINICI 4: Ha giusto il tempo di entrare per divorarsi una occasione che non ci si può permettere.

All. GADDA 6: Ancora una volta legge bene la gara e fa il massimo con quello che ha a disposizione, se portava a casa un punto era più che meritato.

VOTO DI SQUADRA 5,5: Il gioco e le occasioni ci sono, quello mancano sono i punti.