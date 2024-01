Sammaurese-Forlì, le pagelle: squadra meno brillante e gioco compassato Forlì e Sammaurese non vanno oltre il più classico 0 a 0 dividendosi la posta in palio

Foto di repertorio

Forlì e Sammaurese non vanno oltre il più classico 0 a 0 dividendosi la posta in palio; galletti che vanno vicini al goal con un colpo di testa di Merlonghi che centra il palo ma costretti a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione di Drudi.

PEZZOLATO 6: Non particolarmente impegnato ma vigila con attenzione soprattutto sulle palle alte dove smanaccia a più non posso.

ROSSI 5: Prima un indiavolato Montesi, poi Gasperoni lo costringono più volte a rincorrere riducendo così drasticamente le sue scorribande.

DRUDI 5: Due ingenuità gli costano la doccia anticipata; due errori gravi che compromettono una prestazione partita bene.

TAFA 6,5: Senza l'esperienza del compagno al suo fianco, si carica sulle spalle oneri e onori blindando il bunker biancorosso.

MASINI 6-: Fatica ma regge, tenta anche qualcosa in avanti senza troppe pretese.

LOLLI 5,5: Prima da titolare in biancorosso per uno degli acquisti di dicembre, ci mette grinta e corsa ma pecca un pò in qualità.

GAIOLA 6-: Da ex ci tiene a ben figurare ma spesso è costretto al fallo tattico per arginare le folate giallorosse; nel complesso tiene.

PECCI 7: Il migliore per distacco in casa biancorossa, conferma il buono stato di forma con una prestazione cuore e muscoli.

BONANDI 5,5: Voleva ben figurare ma si perde nei colpi di tacco; prova ad inventarsi la giocata giusta ma non la trova mai.

MERLONGHI 6-: Puntualmente "tamponato" dalla difesa giallorossa, si ritrova spesso e volentieri solo contro tutti; suoi i guizzi più interessanti fra cui il palo nella ripresa che poteva valere un blitz.

GRESELIN 5,5: zero spunti da ricordare nella prima frazione, nella ripresa il cross sul palo di Merlonghi; bottino scarso.

Dal 58° CHECCHI n.g.: La sua gara dura appena quindici minuti poi esce per infortunio.

Dal 73° GRAZIANI 6: Gettato nella mischia, porta a casa la pagnotta.

Dal 73° BARBATOSTA 5: Col Forlì in inferiorità numerica servivano corsa e sacrificio: nulla si è visto.

Dall'86 BABBI n.g.

All. ANTONIOLI 6-: Si doveva vincere ma si poteva pure perdere; gara condizionata dagli assenti e dagli episodi, forse il pari era il risultato più naturale.

VOTO DI SQUADRA 6-: Meno brillanti e gioco compassato, serviva un altro tipo di atteggiamento per vincere; nella ripresa in dieci contro undici bene se non altro la tenuta mentale e per poco non ci scappava il colpaccio.