Campagna "io non rischio 2020" a Castrocaro terme e Terra del Sole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castrocaro Terme e Terra del Sole aspetta i cittadini sulla sua pagina Facebook per parlare di prevenzione ed autoprotezione. Domenica 11 ottobre torna “Io Non Rischio”, la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi di terremoto, maremoto, alluvione. La campagna “Io non rischio” www.iononrischio.it, giunta alla sua decima edizione, si svolgerà con una importante novità, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, le Piazze “Io Non Rischio” quest’anno diventano Piazze Digitali. I volontari di Protezione Civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web e attraverso pagine Facebook, con materiali informativi e comunicativi riproponendo le stesse modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città e conoscere in modo più approfondito i rischi ed i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica. Questa bellissima esperienza di dialogo non si interrompe. Pertanto, domenica 11 ottobre, i volontari di Protezione Civile di Castrocaro Terme invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale creata sulla sua pagina Facebook con un programma ricco di iniziative. IL PROGRAMMA: Ore 10.00: Saluti del Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Marianna Tonellato. Ore 10.30: Presentazione video: come si diventa volontari di Protezione Civile. Ore 11.00: La linea del tempo: le date storiche dei terremoti a Castrocaro Terme e Terra del Sole; presenta Patrizia Cappelli, volontaria di Protezione Civile. Ore 12.00: Eventi sismici storici e patrimonio culturale del nostro Comune; intervista ad Elio Caruso, Presidente Pro Loco Castrocaro Terme. Ore 13.00: Presentazione video: l’intervento della Protezione Civile dell’Emilia Romagna in occasione del sisma del centro-Italia nel 2016. Ore 14.00: Il piano comunale di Protezione Civile; presenta Valentina Vallicelli, istruttore tecnico Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ore 14.30: Aree di attesa e aree di accoglienza a Castrocaro Terme e Terra del Sole; presenta Emilio Aquilino, responsabile lavori pubblici Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ore 15.00: Rischio idraulico a Castrocaro Terme e Terra del Sole; presentano Emilio Aquilino e Valentina Vallicelli. Ore 16.00: Il concetto di rischio, il rischio sismico e il totem “Io non rischio”; presenta Roberto Gori, volontario di Protezione Civile. Ore 17.00: Quiz interattivo rivolto ai cittadini per chiudere la giornata. “Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica. Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.